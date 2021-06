Quattroruote: troppe colonnine scollegate o usurpate

Quattroruote con l’inchiesta pubblicata nel numero di giugno colpisce nel segno. Documentando che troppe colonnine sono scollegate o occupate da abusivi.

Quattroruote: una fotografia del caos di Roma e degli abusivi nelle ricariche di Milano

Il servizio si intitola “La solitudine della colonnina” e dimostra quanto anche noi diciamo da tempo. Il problema non è tanto nel numero delle colonnine, ma nella reale disponibilità di quelle che ci sono. Il mensile ha il merito di documentare la situazione con decine di immagini, alcune delle quali sono riprodotte in questo articolo. Centinaia di colonnine installate e mai attivate a Roma, per una burocrazia cieca che trova sempre un cavillo per non scomodare chi di dovere. E decine di punti di ricarica a Milano occupati da auto a benzina o gasolio, i cui proprietari hanno deciso di parcheggiare in spregio a regole ed educazione.

Addirittura nell’articolo, firmato da Emilio Deleidi e Cosimo Murianni, si parla di un 50% di stalli occupati abusivamente in quella che sarebbe “la capitale morale” d’Italia”. Questo solo per parlare delle due città più importanti del Paese, ma sappiamo che in provincia spesso le cose non vanno meglio.

C’è anche una mappa delle ricariche “più a rischio”

Il caso di Milano, la città in cui si vendono più auto elettriche in Italia, è surreale: “Siamo arrivati al punto in cui gli habitué dell’elettrico si sono costruiti una sorta di mappa dei punti maggiormente a rischio di occupazione abusiva. In certe ore del giorno, per esempio, la zona del Palazzo di Giustizia è off-limits, perché c’è un’invasione di Suv plug-in neppure collegati alle colonnine“. Quattoruote segnala che la Polizia Municipale, quando viene allertata, si reca sul posto con grande ritardo, quando lo fa.

A subire i danni della maleducazione non sono solo gli automobilisti che si devono arrangiare altrove, nonostante che sulle app quelle colonnine risultino libere. Ma anche le aziende che hanno investito decine di migliaia di euro per l’installazione di impianti che non erogano alcun servizio. Come se qualcuno parcheggiasse negli spazi in cui si fa rifornimento di benzina o gasolio. Sul sito il mensile ha creato uno spazio “SOS colonnine” per raccogliere segnalazioni di colonnine inservibili per i motivi di cui sopra. In modo da sollecitare chi di dovere a intervenire.