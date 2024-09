Quattroruote contro l’elettrico: “Non piace, l’avevamo previsto”

Quattroruote contro l’elettrico. “Non piace e l’avevamo previsto” è il titolo dell’editoriale del direttore Gian Luca Pellegrini, segnalato qui da un lettore. Vaielettrico risponde. Le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Quattroruote contro l’elettrico: “Aggiunge complessità a vite già complesse”

“Un collega di lavoro mi ha girato da LinkedIn l’ultimo articolo del direttore di Quattroruote, Pellegrini. In ufficio sono l’unico ad avere fatto il gran passo verso l’auto elettrica, nello scetticismo generale, e il collega ha aggiunto all’articolo un suo commento beffardo: “Hai visto? Ma dove volete andare …”. Devo dire che anch’io non mi aspettavo risultati di vendite così deludenti, voi stessi avete parlato di numeri in calo del 30-40% tra Italia e Francia. Già il titolo dell’articolo è molto duro: “L’elettrico non piace e l’avevamo previsto“. E c’è un passo all’interno che riassume bene le critiche che vengono fatte:”…l’elettrico è percepito dal comune sentire come una soluzione che, senza offrire palesi vantaggi collettivi, aggiunge complessità a esistenze già complesse“. E ora addirittura potrebbe mettere a a rischio migliaia di posti di lavoro in tutta Europa. Siamo davvero messi così male?“. Rosario Cantoni

Le vendite ristagnano per tre motivi, ma non esageriamo…

Risposta. Calma e gesso. L’elettrico sta vivendo sì una fase di calo di vendite, dovuta essenzialmente a tre motivi. Il primo: in molti Paesi sono stati azzerati gli incentivi. È accaduto in Germania, in Italia e anche in Francia, dove sono terminati i fondi del leasing sociale. Il secondo motivo è legato alla scarsità di modelli di piccole dimensioni, con prezzi più abbordabili rispetto ai tanti Suv che popolano il listino. Su questo i costruttori sono in forte ritardo: la Citroen e-C3 doveva essere in consegna da marzo e ancora non si vede, la Renault 5 arriverà solo a fine anno. La stessa 500e è in attesa di una nuova versione, più economica, e le vendite della versione attuale ristagnano. E la Smart EQ è uscita di produzione senza essere sostituita. Aggiungiamo a tutto questo un altro ritardo, sul fronte dello sviluppo batterie (più autonomia a minor prezzo): erano attesi forti miglioramenti, finora visti solo in parte. Ciò detto, però, si sta esagerando, attribuendo all’auto elettrica tutte le colpe del mondo, compresa una crisi dell’industria dell’auto che ha origini ben diverse. Lasciamo stare le polemiche sull’Europa e il 2035 e guardiamo all’essenziale: bisogna lavorare sodo per migliorare il prodotto e rendere più semplice la ricarica. E convincere altri compratori da aggiungere ai tanti che già guidano elettrico con piena soddisfazione.

