Quattro Tesla a Leopoli per portare aiuti

Quatto Tesla a Leopoli da Milano con gruppi elettrogeni, power bank, pile ricaricabili, luci a led, PC e un’antenna web Starlink, oltre a cibo e medicine.

Le quattro auto sono state riempite fino all’inverosimile e compongono la quarta missione in Ucraina di Tesla Owners Italia. L’associazione fin dal primo giorno di conflitto è stata vicina al popolo ucraino, partendo per il primo viaggio di aiuti già a pochi giorni dall’inizio della guerra, a inizio marzo. Tutto il materiale è diretto al Seminario di Leopoli da dove poi verrà smistato verso i luoghi di necessità in tutto il paese. Le auto Tesla portano anche presidi medici di difficile reperibilità, medicinali, cibo per bambini, latte in polvere, coperte, abiti pesanti e giocattoli. In tutti questi mesi il filo con padre Igor Boyko, rettore del Seminario di Leopoli, non si è mai interrotto. Le richieste si sono modificate nei mesi. Fino all’emergenza energetica di questi giorni, alla quale Tesla Owners Italia, col supporto di altre Associazioni non-profit del milanese, risponde prontamente. “Avremmo potuto spedire il materiale con un camion – spiega Luca Del Bo di Tesla Owners Italia – abbiamo deciso di andare personalmente per manifestare vicinanza agli amici ucraini”.

Riporteranno in Italia i volontari di Valentina 6

Questa gara di solidarietà ha coinvolto anche associazioni milanesi come Aiutility, Milano Sospesa e Casa Archè, che hanno messo a disposizione i propri spazi. Stimolando i propri associati e sostenitori nella raccolta del materiale necessario. Le quattro auto elettriche che raggiungeranno Leopoli il 6 gennaio percorrendo in elettrico oltre 3.600 km in 4 giorni, dimostrano ancora una volta che l’operatività delle auto a batterie è oramai paragonabile ai mezzi tradizionali. Al ritorno, l’8 gennaio, le Tesla riporteranno in Italia gli autisti delle due ambulanze, del pulmino per disabili e dei furgoni della missione Valentina 6 in partenza da Parma. La spedizione di Tesla Owners Italia si inserisce infatti all’interno della più ampia missione Valentina 6, giunta già al sesto viaggio, su iniziativa del medico parmense Andrea Pelosi. Pelosi ha coinvolto le associazioni sul territorio per portare in Ucraina ambulanze, materiale medico e un generatore da 110 kW per il reparto maxillo-facciale dell’ospedale di Kiev.

