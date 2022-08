Quattro elettriche papabili per Roberto: quale scegliere?

Quattro elettriche papabili per Roberto, che deve sostituire la sua Fiat Stilo JTD del 2003. Quale scegliere? Vaielettrico risponde, con i consigli di Paolo Mariano. Ricordiamo che i vostri quesiti possono essere inviati a info@vaielettrico.it

Quattro elettriche papabili: Renault Zoe e Megane, Hyundai Kona e Vw ID.3

“Gradirei un’opinione dell’esperienza avuta da Paolo Mariano con la sua VW ID.3 (come dai video visti). La mia domanda è legata alla possibilità di rottamare la mia Fiat Stilo JTD del 2003 e passare ad un EV, ponderando diversi aspetti. I modelli papabili sono (in ordine di valutazione costo d’acquisto con incentivo max/autonomia + altro):

1. Renault ZOE R135 EVOLUTION, + adattatore ricarica DC

2. HYUNDAI KONA EXCLUSIVE 64,4 KWH, solo colore bianco (per non sforare la soglia dei 35k senza iva)

3. VW ID.3 Pro Performance 58kwh con cerchi in lega base, pompa di calore, vernice di serie (per non sforare la soglia dei 35k senza iva)

4. Renault Megane techno EV 60 senza optional (per non sforare i 35k senza iva).

Pregi e difetti di ognuna secondo l’analisi di Roberto

“Su ZOE ci sono forti sconti. La KONA vince per autonomia e prezzo d’acquisto su Megane (attualmente le campagne Renault non prevedono sconti, eccetto rottamazione). La ID.3? Mi devo informare, ma se non ci sono ulteriori sconti oltre la rottamazione mi costerebbe più della Kona. Unico vantaggio è che delle tre è la sola con la pompa di calore per la climatizzazione dell’abitacolo. Perché questi modelli? Semplice, sono gli unici che mi permetterebbero di fare un coast-to-coast dall’Adriatico al Tirreno, Giulianova Lido (TE)-Roma, passando per SS80-bis, A-24, GRA, fino a Parco dei Medici o Roma EUR. Forse con KONA e Megane potrei azzardare il ritorno senza caricare. Sarebbe una bella prova da fare. Si parte e arriva a circa 0 m. sul livello del mare, nel mezzo ci sono 3 tunnel a poco meno di 1.000 m. (altezza massima) e 2 valli a circa 700 m. come altezza minima. Un saluto alla comunity“. Roberto

L’auto elettrica pe il tuo “coast-2-coast”? Dipende da…

Risponde Paolo Mariano – Lei chiede della mia esperienza con la Volkswagen ID.3. Nonostante qualche problema di gioventù prontamente risolto dall’assistenza, e la probabile difettosità di un paio di celle del pacco batteria (vi terrò aggiornati sugli sviluppi), mi ritengo molto soddisfatto. Penso che rappresenti a oggi uno dei migliori equilibri tra costo, prestazioni, comfort e abitabilità. Non è stata esente da difetti (la maggior parte dei quali sono stati risolti). E certamente qualche esemplare mal riuscito c’è, ma nel complesso lo ritengo un ottimo progetto. Posso suggerirle di non concentrarsi troppo sulla presenza o assenza della pompa di calore. Il suo costo non è quasi mai giustificato da una reale vantaggio in termini di consumo. Al più, può costituire un piccolo vantaggio in termini di autonomia.

Quattro elettriche papabili: un’elettrica non è solo autonomia e consumi…

In generale, Roberto, nessuno dei modelli che ha indicato le consentirebbe probabilmente un’andata e ritorno senza ricariche intermedie. Se non in estate, e facendo particolare attenzione allo stile di guida (con Kona o Megane). Ma non ce n’è affatto bisogno, direi. La sua destinazione, Roma Eur, è disseminata di colonnine in corrente alternata e continua, AC e DC. E, non ce lo dice, ma forse lei ha anche la possibilità ricaricare presso il suo luogo di soggiorno. Il mio consiglio è di andare a vedere, e possibilmente a provare tutte le auto. Verifichi che, in generale (e non solo per le caratteristiche di autonomia) rispondano alle sue necessità. Un’auto non è solo batteria e consumi, ma molto molto altro.