Quanto valgono le EV cinesi? C’è chi le ha smontate…

Quanto valgono le EV cinesi? E com’è possibile che abbiano prezzi più bassi delle concorrenti occidentali? Per capire uno specialista giapponese le ha smontate…

Quanto valgono le EV cinesi? Gli specialisti giapponesi hanno capito 3 cose

È stato un lavoro molto minuzioso, verrebbe da dire da giapponesi. Sono stati analizzate 90.000 componenti di 16 modelli, per cercare di carpire i segreti del made in Cina, sempre più aggressivo anche nei confronti del made in Japan. In particolare l’attenzione dei 70 addetti ai lavori che hanno potuto avere accesso al centro specializzato che ha effettuato lo smontaggio si è concentrata sulla BYD Atto 3. Si tratta del marchio cinese più popolare, quello che contende a Tesla la leadership mondiale. E la Atto 3 (un Suv) è uno dei modelli più venduti, con prezzi che partono da 38.790 euro. Conclusioni? I costi di produzione vengono contenuti essenzialmente per tre motivi: 1) integrando diversi componenti in un unico pezzo 2) massimizzando la produzione interna 3) standardizzando alcuni elementi per diversi modelli. Nulla di rivoluzionario, se pensiamo alle tecniche di produzione di Tesla con le sue GigaCasting, ma una strategia seguita con grande disciplina e determinazione.

Sotto oservazione la BYD Atto 3 e la Tesla made in Shanghai

Per la verità qualcuno tra i tecnici invitati ha alzato più di un sopracciglio. C’è chi ha avuto da ridire sulla protezione della batteria, sostenendo che le celle non fossero suffiicentemente impermeabilizzate. E chi ha obbiettato che “i produttori cinesi danno la priorità alla riduzione dei costi il più possibile e non pensano alla qualità tanto quanto i marchi giapponesi“. Ma la maggior parte dei tecnici presenti, in rappresentanza del gotha dell’industria di Tokio, è rimasta sbalordita dai risultati ottenuti. In particolare da Tesla (è stata smontata minuziosamente la Model Y prodotta a Shanghai) e dalla Atto 3. Un ingegnere di Nissin Precision Machines si è detto “scioccato nello scoprire con quante poche parti siano prodotti i veicoli BYD e Tesla“. Ammettendo che “i produttori giapponesi devono usare tutta la loro esperienza per fare passi avanti nel costruire veicoli elettrici“. Recuperando il terreno perduto negli ultimi 5 anni.

– Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico