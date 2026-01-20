Quanto valgono le elettriche per la Renault: 194 mila veicoli venduti nel 2025 in Europa, su un totale di 1,004 milioni. Siamo al 19%, dunque, grazie al traino della R5.

Quanto valgono le eletttriche: in Europa il 19%, con 194 mila pezzi

Per il suo modello elettrico più venduto la Renault parla di “100 mila unità vendute dal lancio”, avvenuto a fine 2023. Un buon dato? Il fatto è che la R5 vende molto bene in Francia, ma va meno bene negli altri principali mercati europei. In Italia, storicamente un’ottima piazza per questo tipo di vetture, ne sono state immatricolate circa 200 al mese, per la precisione 2.329 nell’anno. Problemi di prezzo e di disponibilità di prodotto, ma si può fare molto meglio. La Renault fornisce invece il dato preciso delle vendite della Scenic E-Tech Electric: 38.111 unità vendute in Europa (+58,1% rispetto al 2024). Mentre non dà numeri per quel che riguarda la R4 (in Italia ne sono state vendute solo 680) e per la Megane. Complessivamente, comunque, le vendite di EV Renault in Europa sono aumentate del 76,7%. Le ibride sono arrivate a quota 400 mila (+35,1%).

E in arrivo c’è la Twingo, che avrà prezzi da 19.500 euro

Ora tutta l’attenzione si sposta sul debutto della piccola Twingo. I dati tecnici annunciati a suo tempo da Renault nella presentazione fanno capire che siamo in presenza di un modello concepito per città e dintorni. Con una batteria di piccola taglia ( LFP da 27,5 kWh utili) e un’autonomia fino a 263 km. Una percorrenza che, secondo la marca francese, è “in grado di soddisfare le esigenze di utilizzo dei potenziali clienti (35 km al giorno in media)”. Anche il motore ha una potenza contenuta: 60 kW (80 cv) con 175 Nm, quindi con un buono spunto in accelerazione. Consumi: 131 Wh /km. Per i primi clienti che hanno aderito al programma di prelazione R Pass, la Twingo Techno sarà dotata di Pack Advanced Charge, ad un prezzo complessivo di 21.590 euro. Seguirà la versione primo-prezzo, da 19.500 euro, di cui al momento la Renault sta per svelare le caratteristiche.

