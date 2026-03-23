Quanto vale la Tesla primo prezzo (35 mila euro)







Quanto vale la Tesla primo prezzo, la Model 3 Standard in offerta a 34.999 euro . Con 532 km di autonomia ha ancora molte carte da giocare?

Quanto vale la Tesla…/ Consumi da citycar, prestazioni premium

Dieci anni sono tanti per un’auto elettrica (negli USA la Model 3 fu lanciata nel febbraio del 2016). Molte dei modelli della prima ora sono usciti di scena: la Zoe, la prima BMW i3, le prime due serie della Nissan Leaf… E anche le Tesla Model S e X. La meno costosa delle Tesla no: nel 2025 è stata di nuovo l’auto più venduta in Italia con 7.114 immatricolazioni. Ma nel 2026, primi due mesi, è scivolata all’11° posto con solo 374 consegne. Eppure in termini di qualità-prezzo è ancora un’auto difficile da battere. A 34.999 euro (è l’offerta del momento) dove trovi EV con quelle prestazioni (0-100 in 6 secondi e velocità di punta 201 km/h)? E soprattutto con consumi da 13,0 kWh per 100 km (7,69 km con un kWh)? Sono consumi da utilitaria, per un’auto che invece è lunga 472 cm. e offre uno spazio dentro enorme. Con interni un po’ più spartani, ma uno schermo centrale con tutte le funzioni immaginabili, compresa l’intelligenza artificiale Grok tanto cara a Elon Musk.

Ricarica fino a 175 kW, e anche in autostrada…

Abbiamo voluto provarla per alcuni giorni, questa Tesla entry-level, che personalmente preferiamo alla mastodontica (ma più recente e in questo momento più venduta) Model Y. Traendone solo la conferma di ottime indicazioni. Solo la linea, in un mondo che consuma tutto in fretta, forse è un po’ invecchiata, anche perché parecchio copiata. Ma il resto ha ancora molte carte da giocare. Ricarica fino a 175 kW di potenza ai Supercharger, a prezzi da 0,43 al kWh, per chi ne ha qualcuno a portata. E comunque più che rispettabili, in un comfort assoluto. In un viaggio in autostrada per raggiungere da Modena la sede Tesla di Peschiera Borromeo (185 km) abbiamo registrato un consumo di 14,5 kWh per 100 km. Andando all’andatura che il traffico ti consentiva di tenere, con punte di 130 km /h. Per poi, una volta restituita l’auto, essere accompagnati in stazione da un tassista in Model 3 che ha superato i 300 mila km “con piccoli, ridicoli problemi risolti in garanzia”.

Quanto vale la Tesla…/ Una versione che guarda più alla sostanza che all’apparenza

Che dire di un’auto così? Che per chi non è alla ricerca dell’ultima novità e pensa più alla sostanza che all’apparenza è un’occasione da considerare con attenzione. Certo, gli interni sono un po’ spartani, mancano alcune chicche delle versioni più costose. E la concorrenza (cinese, tedesca…) oggi non è più quella, prarticamente nulla, che la Model 3 affrontò al suo apparire, nel decennio scorso. I media americani dicono che non ci sarà un seguito a questo modello, perché Elon Musk è troppo preso dall’intelligenza artificiale per buttare tempo e soldi nell’automotive. E tanto meno vedremo la piccola Tesla, più piccola di questa, di cui tanto si è parlato (e sperato). Ma a questo prezzo la Model 3 Standard ha ancora molte cose da dire. Anche in confronto con molti modelli premium a benzina e gasolio della concorrenza più qualificata. E anche perché nel mercato dell’usato finora Tesla ha retto meglio della concorrenza elettrica.