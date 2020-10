Quanto vale la Tesla in Italia? Facciamo due conti. A settembre ha sfiorato le mille auto vendute (956) e nel 2020 è l’unica marca che cresce (+35,63%) in un mercato massacrato dal lockdown.

Quanto vale la Tesla in Italia? Sui 200 milioni di fatturato

In questi primi nove mesi dell’anno la marca di Elon Musk ha consegnato in Italia 2.554 macchine. Sono tante, considerando che Tesla non ha una vera rete commerciale (è presente in pochissime grandi città) e che di fatto vende quasi solo on-line. E quando si fanno i conti sui valori in campo, non si possono confrontare le mele con le pere. Per usare un gergo in voga nella politica italiana, non si può dire che “uno vale uno”. Secondo le nostre stime, il prezzo medio a cui Tesla vende le sue auto viaggia tra i 55 e i 60 mila euro. La Renault Zoe, l’unica auto che precede il Model 3 Tesla nella classifica della elettriche più vendute, viaggia sui 30 mila.

Si può calcolare, quindi che il fatturato di Tesla per la sola vendita di auto nei primi 9 mesi dell'anno sia di circa 150 milioni di euro. E che per l'intero 2020 si superino agevolmente i 200 milioni, arrivando vicina alle 4 mila macchine vendute.

E nel 2021 con l’arrivo del Model Y…

Insomma, si può dire che se i conti fossero fatti per fatturato e non per numero di auto vendute, la Tesla già oggi nell’elettrico sarebbe leader in Italia. Le cifre precise non si conoscono, perché la Tesla è molto gelosa dei suoi dati. Come molte multinazionali americane, pubblica solo i dati economici globali con cadenza trimestrale. Ma i valori grosso modo sono questi: ai 200 milioni di cui sopra, vanno aggiunti gli incassi per le ricariche che i clienti fanno nella rete italiana dei Supercharger. E anche nella vendita di tetti solari e di Powerwall, gli accumulatori domestici. Non parliamo di grandi cifre, il grosso viene dalla vendita delle auto. C’è da chiedersi ora che cosa succederà e come cresceranno questi numeri nel 2021. Tra pochi mesi sul mercato arriverà un’altra auto come il Model Y che potenzialmente può superare i numeri di vendita del Model 3, venduto a settembre in 880 pezzi. E anche come si organizzerà un’azienda che oggi ha nella penisola una struttura molto snella, davanti alla necessità di assicurare un accettabile livello di assistenza.