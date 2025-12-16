Quanto vale la ID.Polo in arrivo: numeri e confronti

Quanto vale la ID.Polo Volkswagen in arrivo a primavera: ora la carta d’identità è (quasi) completa e consente di fare qualche confronto.

Quanto vale la ID.Polo: autonomia 300 o 450 km, rispetto alla Renault 5…

Cominciamo dall’autonomia, una delle prime cose che guardi in un’elettrica. La ID.Polo sarà disponibile con batteria da 37 o 52 kWh, con un range rispettivamente fino a 300 o 45o km. Un riferimento in questa categoria di auto può essere considerata la Renault 5, che ha tagli sovrapponibili, da 40 o 52 kWh. Nel primo caso l’autonomia è di 312 km, nel secondo di 410. Possiamo quindi dire che la piccola VW fa meglio, anche se poi una vettura è la somma di mille altre componenti. Quello delle batterie è un settore in cui i progressi sono continui e quindi è normale che un modello che arriva due anni dopo offra una resa migliore. Volkswagen ha scelto la tecnologia LFP (litio ferro fosfato) per la batteria più piccola e NMC (nichel manganese cobalto) per la più capace. Integrate sotto la carrozzeria, le celle PowerCo tilizzano la tecnologia cell-to-pack riducendo prezzo, spazio di installazione e peso. Secondo il costruttore, questa soluzione aumenta la densità energetica del 10%.