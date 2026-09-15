Quanto vale la Grizzly, Fiat elettrica in arrivo

























Quanto vale la Grizzly, la nuova Fiat elettrica in arrivo. Sarà in vendita a inizio 2027, anche nella versione allungata Fastback.

Quanto vale la Grizzly: batteria 54 kWh, motore 113 Cv

Possiamo parlare di una Grande Grande Panda: la Grizzly nasce sulla base tecnica della Grande Panda, ma è decisamente più grande. La lunghezza è di 4,39 metri per la versione normale e di 4,49 per la Fastback. Stile squadrato che ricorda quello della sorella minore. Costruita in Marocco, arriverà in tre versioni: l’elettrica avrà un pacco batterie da 54 kWh e motore da 113 Cv. In un secondo momento è prevista anche una versione con un pacco batterie più contenuto, sui 40 kWh. Il prezzo per ora non c’è, ma dovrebbe essere competitivo, considerata la politica Fiat (condivisa con Citroen) di proporre auto piuttosto spartane. Dovrebbe costare sui 21 mila euro, invece, la versione di partenza, con motore 1.2 tre cilindri in linea turbo benzina da 100 Cv.

Altre due versioni: una a benzina, una mild hybrid

È prevista inoltre una versione mild hybrid a 48 Volt, con 145 Cv di potenza complessiva, cambio automatico doppia frizione a 6 marce. Il target è costituito da un pubblico che bada al sodo, la clientela Dacia per intenderci. Ma con un tono più scanzonato, voluto dal numero uno della Fiat appena uscito di scena, Olivier Francois. Il comunicato di Stellantis parla di una praticità eccezionale, con un abitacolo spazioso e un bagagliaio da oltre 600 litri. E sette vivaci colori tra cui scegliere. L’impressione è comunque che anche per questo modello Fiat punterà soprattutto (anche in pubblicità) sulle versioni termiche. meno costose. Come sta avvenendo per la Grande Panda, la 600 e la stessa 500.