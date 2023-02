Quanto vale la DR 1.0 EV

Quanto vale la DR 1.0 rispetto a Spring, Twingo, Smart e 500e

DR sta per Di Risio) è stato studiato per stare sotto la soglia psicologica dei 20 mila euro. Rottamando una vecchia auto, e grazie anche a 1.000 euro di sconto-lancio, si scende a 19.900 (21.900 senza rottamazione). Ma ovviamente non è il prezzo l'unico metro su cui giudicare questa auto, lunga appena 320 cm. (43 cm. in meno della 500e), ma in grado comunque di accogliere 4 passeggeri. Il primo dato che si guarda in un'elettrica è ovviamente l'autonomia: la DR negli spot televisivi fa riferimento ai 294 km del ciclo urbano. Ma le comparazioni di solito si fanno sulla media complessiva WLTP e qui siamo a 210 km, 20 in meno della Dacia Spring, che peraltro ha un prezzo di listino più basso di oltre 4 mila euro. Inferiore invece il range della Twingo (189 km), della Smart (133) e della versione più abbordabile della Fiat 500e (190 km).

Ricarica anche DC a 40 kW, potenza 61 Cv

Quanto alla ricarica, in AC la DR 1.0 non va oltre i 6,6 kW (6 ore e mezza per una ricarica completa). Ma può rifornirsi anche in DC fino a 40 kW (35 minuti). Sul piano delle prestazioni, non ci si può aspettare scatti e velocità da top car, essendo un’auto per la città. La potenza massima è di 45 kW (61 Cv), con velocità di punta a 120 km/h e accelerazione 0-100 in 17 secondi. Come dicevamo, la DR si è adattata questa 1.0 EV sulla base di un modello cinese, la Chery eQ1, in vendita non solo in patria, ma anche in mercati emergenti come il Brasile. Con trazione posteriore e una coppia massima di 150 Nm. Il peso della DR 1.0 EV è di 1.050 kg in ordine di marcia (1.275 kg a pieno carico). Garanzia del pacco-batterie 8 anni o 100 mila km. In onore a una tradizione di modelli piuttosto spartani, la DR propone un allestimento unico “full optional”. Con all’interno il solito display per l’infotainemnt: questo è da 9,7″ compatibile con Android Auto e Apple CarPlay.