Quanto vale la BYD Dolphin, in arrivo nell’ultimo trimestre del 2023, ma ordinabile già ora. Il produttore è un colosso cinese con piani molto ambiziosi.

Quanto vale la BYD Dolphin: 35.790 euro per la versione da 427 km

La prima versione in arrivo avrà Blade Battery BYD da 60,4 kWh al litio-ferro-fosfato. Una seconda versione meno costosa, con batteria da 44,9 kWh, sarà disponibile dal primo trimestre del 2024. I prezzi sono decisamente competitivi: la Dolphin Active, con batteria da 44,9 kWh e motore da 70 kW/95 cv, costa 30.790 euro. La Dolphin Boost con batteria da 44,9 kWh e motore da 130 kW/176 cv.(e cerchi da 17 pollici e sospensioni posteriori multi-link) costa invece 31.790 euro. Queste due versioni possono essere caricate in alternata fino a 7 kW e in continua fino a 60 kW. La Dolphin Comfort ha una batteria da 60,4 kWh e motore da 150 kW/204 cv., con autonomia dichiarata di 427 km e un consumo di 15,9 kWh/100 km. La ricarica in continua arriva a 88 kW (dal 30 all’80% in 29 minuti), in alternata a 11 kW. Il prezzo è di 35.790 euro. Infine c’è una versione più chic, la Dolphin Design, con le stesse specifiche tecniche della Comfort, ma con tetto panoramico, il cavo VtoL e i vetri privacy posteriori. Prezzo: 37.790 euro.

Da 0 a 100 in 7″ con 160 km/h velocità massima

Al momento le informazioni si concentrano soprattutto sulla prima versione disponibile, quella con batteria da 60,4 kWh. Della versione, più economica, il prezzo (con altre info) verrà reso noto nella seconda parte dell’anno. La BYD enfatizza il fatto che il nuovo modello si avvale delle batterie Blade, che “stanno rivoluzionando la sicurezza, la durata e le prestazioni nel settore dei veicoli elettrici“. Prive di cobalto, utilizzano come materiale catodico il litio-ferro-fosfato (LFP) che, secondo il marchio cinese, “offre un livello di sicurezza molto più elevato rispetto alle batterie agli ioni di litio tradizionali”. Quanto alle prestazioni, la Dolphin Comfort accelera da 0 a 100 km/h in 7″, con 310 Nm di coppia e una velocità massima di 160 km/h. Quattro le modalità di guida: Sport, Normal, Economy e Snow. Quanto alle dimensioni, la Dolphin è lunga 429 cm e larga 177, con un passo di 270. Altezza di 157.

Quanto vale la BYD Dolphin: confronti con MG 3 e VW ID.3

Che cosa offre la concorrenza a questi prezzi? Il raffronto più naturale viene con un’ altra cinese già piuttosto affermata da noi, la MG 4, che ha connotati quasi identici (è lunga 429 cm, larga 184 e alta 150). E ha anch’essa ha una versione Comfort, leggermente meno costosa, 34.790 euro, ma con una batteria più capace (64 kWh) e un’autonomia più estesa (450 km). Accelerazione 0-100 in 7,9″. Decisamente più costose le europee, a partire dalla Volkswagen ID.3 che, nella versione con batteria paragonabile (62 kWh), offre 429 km di autonomia, ma costa 40.900 euro. Anche qui le dimensioni sono paragonabili, dato che la ID.3 è più corta di appena 2 cm. delle due cinesi citate sopra. I prezzi che abbiamo indicato sono al lordo degli incentivi, 5 mila euro con rottamazione e 3 mila senza. Che dire in conclusione? Che solo il tempo potrà dire se davvero queste Blade Battery di BYD sono su un altro pianeta rispetto alla concorrenza. A partire dalla durata. Costituendo un plus da unire a un prezzo comunque competitivo.

