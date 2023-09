Quanto vale la BYD Atto 3: dopo un primo assaggio (in questo video), Paolo Mariano ha potuto provare con calma una delle elettriche cinesi più attese.

Quanto vale la BYD Atto 3: prezzi da 35 mila euro

Qui sopra il nuovo video con la prova estesa della BYD Atto 3, firmata da Paolo Mariano.

La Atto 3 si inserisce nel segmento di mercato dei crossover e SUV di dimensioni compatte. Ciò che lo distingue è la sua accessibilità. Il prezzo di partenza vero si aggira intorno ai 35-36 mila euro, al netto degli incentivi e degli sconti, rendendolo una delle opzioni più allettanti nella sua categoria. Sotto il cofano, questa BYD è dotata di un motore anteriore da 150 kW, alimentato da una batteria da 60kWh. Un aspetto che ha colpito positivamente Paolo è l’assetto, che offre un equilibrio notevole tra tenuta di strada, sportività e comfort. La Atto 3 si è rivelata sorprendentemente versatile, con una guida buona guida sia su autostrade, strade extraurbane e in città. Nonostante la trazione anteriore, la gestione della coppia è ben modulata, offrendo una guida fluida e stabile, adatta anche a chi è abituato ai motori a combustione.

Infotainment di eccellenza e design pulito all’europea (non all’interno)

Il sistema di infotainment della BYD Atto 3 è un vero gioiello. Fluido nell’operatività, moderno nell’interfaccia e altamente intuitivo, offre un’esperienza di guida di altissimo livello. Questo aspetto contribuisce in modo significativo all’appetibilità complessiva del veicolo. Passando al design, notiamo che BYD ha cercato di incontrare i gusti europei con un’estetica pulita e linee moderne. Tuttavia, l’interno presenta alcune peculiarità che potrebbero non soddisfare appieno il pubblico. Sicuramente i designer si adatteranno presto per rispondere meglio alle esigenze dei consumatori del Vecchio Continente. Tra le poche note negative, possiamo menzionare il rumore artificiale a basse velocità, utilizzato per avvisare i pedoni. Con una tonalità che potrebbe risultare fastidiosa ad alcuni.

Quanto vale la BYD Atto 3: autonomia e consumi

In città la BYD Atto 3 ha riportato consumi che oscillano tra 10-12 kWh/100 km, garantendo un‘autonomia di oltre 500 km. In condizioni extraurbane, i consumi aumentano leggermente, ma l’autonomia rimane apprezzabile, intorno ai 400 km. In autostrada, il veicolo offre un senso di solidità e la sua efficienza non delude, mantenendo un’autonomia di circa 300 km con un consumo di circa 19 kWh/100 km. In conclusione, BYD Atto 3 è un crossover elettrico accessibile e dalle prestazioni convincenti. Con un prezzo di partenza molto competitivo e una solida autonomia, si posiziona come una delle opzioni più allettanti nel segmento dei Suv elettrici compatti.