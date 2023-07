Quanto vale la 600e (da 29.950€)

Quanto vale la 600e, la nuova Fiat elettrica che segna il ritorno della Casa torinese nel segmento B, quelle che fu della Punto. Misure, autonomia, prezzi…

Quanto vale la 600e: è lunga 4,17, più della Avenger e della Zoe di 9 cm.

Cominciamo dalle misure, che in realtà ne fanno un modello a cavallo tra il segmento B e il C. La lunghezza è di 4,17 metri, quindi 9 cm. in più della sorella (come base tecnica) Jeep Avenger e della Renault Zoe. E 8 cm. in meno della Volkswagen ID.3 e 12 cm. in meno della MG 4, che fanno parte appunto del segmento C. La Fiat nel comunicato ufficiale parla di “sorella maggiore” della 500e, con la quale in realtà ha poco a che fare, essendo un crossover che nasce da una base tecnica diversa. I posti a sedere sono ovviamente 5, con un bagagliaio non enorme, ma che arriva comunque a 360 litri. Al momento la 600e è disponibile solo con motore elettrico: entro giugno 2024 arriverà anche la versione ibrida.

Autonomia di oltre 400 km, ricarica fino a 100 kW

Chi compra un’auto elettrica guarda subito all’autonomia e ai tempi di ricarica. La 600e, con una batteria da 54 kWh, percorre poco più di 400 km con un ‘pieno’. Questo è il dato medio di omologazione WLTP, poi sappiamo che tutte le elettriche percorrono meno se la velocità è alta e la temperatura esterna è bassa. Ma possono fare anche di più se le condizioni sono ideali e si guida in città, con la frenata rigenerativa (la Fiat parla di 600 km…). La ricarica arriva fino a 100 kW nelle stazioni in corrente continua: per portare la batteria all’80% a questa potenza basta circa mezz’ora. Nelle colonnine in AC, con il caricatore di bordo, si arriva fino a 11 kW, e servono 6 ore per la ricarica completa. Diciamo che a livello di autonomia e di tempi ricarica i dati sono discreti: ormai 400 km per le nuove auto di questa categoria sono considerate il minimo sindacale. Anche se, come vedremo, a questi prezzi i soliti guastafeste cinesi sono in grado di dare di più…

Motore da 115 kWm accelera da 0 a 100 in 9″

Il motore eroga una potenza di 115 kW (154 Cv), con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,0 secondi. Con le ormai consuete tre modalità di guida selezionabili (Eco, Normale, Sport) a seconda delle prestazioni (e dei consumi) che ci servono al momento. Come prestazioni siamo in linea con la ‘sorella’ Avenger e il motore è più potente anche della ‘cugina’ Peugeot e-2008, che non va oltre i 100 kW. All’interno i sedili posteriori sono abbattibili e sdoppiati (60-40). Le porte USB sono di tipo A e di tipo C + tipo C per la seconda fila. C’è il caricatore wireless per lo smartphone e la funzione keyless entry con sensore di prossimità (per non dimenticare mai l’auto aperta).

Quanto vale la 600e: prezzi a confronto con Avenger, MG 4, e-2008 e Megane

Il prezzo di listino chiavi in mano della 600eRED è di 35.950€ (che diventano 29.950€ grazie alle promozioni e agli incentivi statali in caso di rottamazione. C’è poi la solita versione chic, anche qui chiamata La Prima, a listino a 40.950. Poco o tanto? Il prezzo sarebbe competitivo, se non ci fossero i cinesi. La MG 4 nella versione con 64 kWh di batteria e 450 km di autonomia costa un po’ meno (34.790) e per di più è in promozione con sconti fino a 3.200 euro. Ma si sa che i cinesi fanno un po’ corsa a sé. Rispetto alla concorrenza occidentale il prezzo sembra corretto, appena più caro della Avenger (35.450), ma con qualche km di autonomia in più. E meno costoso della Peugeot e-2008, che costa 40.180 euro con solo 345 km di autonomia. Su questi prezzi (36.950) c’è anche la versione meno costosa di un’auto di dimensioni maggiori come la Renault Megane. Ma nella versione con solo 300 km di percorrenza.