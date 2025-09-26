Premium

Redazione
il26 Settembre 2025
Quanto vale il mercato dell’elettrico usato

Quanto vale il mercato dell’elettrico usato? Siamo ormai vicini ai 5 mila pezzi al mese, secondo le statistiche dell’Unrae.

Quanto vale il mercato dell’usato: siamo a quasi 5 mila EV al mese

quanto vale il mercatoLe auto costano troppo e gli italiani continuano a rifugiarsi nell’usato. Anche in luglio le compravendite sono aumentate, con 486.738 trasferimenti di proprietà, +3,8% sul luglio 2024. Nel suo piccolo, visto la storia recente che ha alle spalle, anche l’elettrico fa la sua parte, arrivando a sfiorare i 5 mila pezzi al mese, con una quota dell’1%. Un po’ meglio fa il mercato delle ibride plug-in, all’1,4%. Per l’elettrico si tratta in gran parte di trattative tra privati, dato che molti concessionari sono ancora restii a trattare un business nuovo e con diverse incognite. Per ora la fa ancora da padrone il diesel, anche se in forte calo: 41,0% di quota, contro il 38,3% delle auto a benzina. In crescita le ibride, al 10,8%.  Gpl e metano rispettivamente al 5,4% e 2,0%.

Vendo Kia E-NIRO Evolution 64Kwh, immatricolata nell’ottobre 2010. Km percorsi 36.200documentabili. Stato Batteria: OK. È una top di gamma con tutti gli accessori disponibili al momento, colore bianco perlato (il più costoso, 960 euro). OBC 11kW. Tenuta in box, praticamente pari al nuovo. Cavo di ricarica aggiuntivo, catene da neve, porta accessori cofano anteriore“. Il prezzo richiesto è di 22 mila euro. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail  lescaffi@tin.it

  • Vuoi vendere la tua auto elettrica o ibrida plug-in? Scrivi a info@vaielettrico.it, con le foto e con le info riportate sopra.

 Le ultime offerte (2)  Cupra Born 58 kWh

cupra born 58 kWhVendo Cupra Born con 52 mila km, immatricolata nel novembre 2021. Stato batteria: 92% certificato da Power checK Control by Power Cruise Control. Colore Aurora Blu, macchina appena gommata all-season, certificato verticleauto.com. Batteria ancora in garanzia fino al 2029 o fino a 160.000Km. Equipaggiamento: Skyline Pack, Tech Pack M, Pilot Pack L, Protect Pack M, Top View camera. Kessy Advance con illuminazione maniglie porte anteriori, Head-up Display. Sedili sportivi avvolgenti in Dinamica Grigio Granito (regolazione elettrica, riscaldanti e massaggio), cerchi 20“. Prezzo: 21 mila euro. Per contatti scrivete a diegofincato@gmail.com

Le ultime offerte (3) Dacia Spring del 2023

Cupra Born 58kWh

Dacia Spring del 2023 con 30 mila km percorsi vendesi. La propone Attilio, un lettore della provincia di Pavia che assicura che l’auto è in ottime condizioni. Si tratta della versione Confort Plus, il prezzo richiesto è di 7.800 euro. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail pavinattilio@yahoo.it.

Le ultime offerte (4)  Volkswagen e-Up del 2020

Cupra Born 58kWh

Vendo Volkswagen e-Up! Model Year 2021, ultima versione prodotta. Ottime condizioni. Accessori: bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti, sound pack, fondo bagagliaio regolabile, rete ancoraggio bagagli. Di serie:retrocamera, cruise control, Bluetooth, vetri posteriori oscurati, climatizzatore automatico, Lane Assist, volante multifunzione in pelle. Vettura a Bologna centro“. L’auto, immatrciolata nel novembre 2020, ha percorso35.500 km. Il prezzo richiesto è di 12.500 euro. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail fredewilma@tiscali.it

Le ultime offerte (5) Model 3 Standard Range 2020

quanto vale il mercato

Vi chiedo di pubblicare nel Vs. spazio un annuncio di vendita per la mia Tesla Model 3 Standard Range Plus RWD con gancio traino estraibile. È stata immatricolata nelsettembre del 2020 e ha percorso km 120.000. Garanzia su motore e batteria Tesla sino al settembre 2028. Gancio traino estraibile.  Esterno ok conpiccola strisciata lato posteriore sinistro come in foto. Interni in ordine con tappeti dedicati. Prezzo 19.700 euro poco trattabile“. Per contattisi può scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail avvdebernardi@gmail.com

