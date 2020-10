Quanto ti protegge la VW ID.3 in caso di incidente

Quanto ti protegge la VW ID.3 in caso di di incidente? La risposta arriva dai test della Euro NCAP, che assegnano all’elettrica tedesca il voto massimo: 5 stelle.

Quanto ti protegge la VW ID.3: tutti voti alti

Una delle fake-news che girano con più insistenza è la presunta pericolosità delle auto elettriche in caso di incidente, con la vociferata tendenza a prendere fuoco. Le prove svolte dall’Ente ufficiale europeo offrono l’ennesima smentita, mostrando con video e filmati che cosa succede a seguito di un crash. I punteggi sono tutti alti, vicini al 90%: per la protezione degli occupanti adulti 87%, per i bambini 89%, per le dotazioni di Safety Assist 88%. Un voto inferiore, 71%, solo nella protezione degli utenti deboli della strada (pedoni o ciclisti) in caso di investimento.

Nel commentare il test, i tecnici di Euro NCAP scrivono: “La vettura emerge con merito e buoni risultati in tutte le aree di valutazione. Parlare di sicurezza significa che la robusta integrità strutturale e la più recente tecnologia di ritenuta sono combinate con sensori ad alta tecnologia. Il tutto per offrire una protezione a 360 gradi…I sistemi di prevenzione degli incidenti come l’AEB sono standard. La sicurezza post-incidente è coperta da un sistema di frenata Multi-Collision Brake, che aziona i freni dopo una collisione per prevenire ulteriori impatti. E da un avanzato sistema di e-Call“.

“La sostenibilità non sia a scapito della sicurezza”

Il segretario generale di Euro NCAP, Michiel van Ratingen , ha dichiarato: “L’ID.3 rappresenta la direzione presa dall’industria automobilistica negli ultimi anni. La crisi climatica significa che tutti dobbiamo adattarci a un futuro più pulito e le auto elettriche diventeranno la norma negli anni a venire. Euro NCAP continuerà a garantire che salvare il pianeta non vada a scapito della sicurezza e sono lieto di vedere che l’ID.3 non scende a compromessi in questo senso“.

——– La pagella finale della ID.3 ——–

Quanto ti protegge la VW ID.3, dunque, è rassicurante, ma i voti sono leggermente inferiori a quelli dell’ultima generazione della Golf, auto della stessa categoria. Per la precisione la Golf ha avuto il 95% nella protezione degli occupanti adulti, l’89% nella protezione bambini, il 71% nella protezione degli utenti deboli della strada e il 78% nelle dotazioni di Safety Assist.

— Clicca qui per vedere il crash-test della Euro NCAP sulla Nissan Leaf