Quanto spendo in elettrico (e quanto in diesel)

Quanto spendo in elettrico con la mia nuova Renault Megane. E quanto spendevo col diesel. Un lettore fa i conti a un mese dal passaggio all’elettrico. Per scriverci: info@vaielettrico.it

“Ho preso una Megane con 10.100 km, il diesel era a fine corsa”

“L a primavera è stata spartiacque per la mia transizione energetica. Si, perché all’ennesimo problema al sistema anti-inquinamento della mia auto diesel ho iniziato a scavare di più nel mondo elettrico. A settembre la svolta! Il problema al sistema adblue si aggrava e devo scegliere se continuare a investire a fondo perduto (parole del meccanico) o cambiare. Mia moglie era contraria alla sostituzione affezionata al Suv (bello e comodo, ma problematico). Ma, con un atto di forza, decido da solo e grazie al monitoraggio continuo su Autoscout, trovo l’auto che volevo. Megane e-Tech tecno 220 cv 60 KWh giugno 2024, km 10.100 a 27.000 euro. Il mio Comune non faceva parte della FUA, quindi niente bonus.

Quanto spendo in elettrico: nel primo mese 142 euro per 1.350 km

In un mese di utilizzo ho percorso 1.350 km. E ho speso 142 euro caricando per la maggior parte con evdc a 0,52. Qualche volta a 0,56 e 0,41 dopo le 20. Con Electrip a 0,25 (promo Black Friday e Halloveen), 3 ricariche, ed Electra a 0,44 un paio di volte. Ho calcolato che con il diesel avrei speso 120 euro circa (19 km/l), forse qualcosa in più considerando che siamo in inverno. Voi scrivete spesso che il pareggio con il termico si ha a 0,62 circa, secondo me a 0,50. Alla fine il risparmio si ha sulla gestione annuale, esenzione bollo, manutenzione ecc. E se hai una wallbox ( finalmente mi verrà installata nei prossimi giorni) magari si risparmia anche per il carburante. Grazie ancora per l’informazione che date, sempre preziosa. Buon elettrico a tutti!!! ” . Geom. Alfio Fabio Cannavò

In inverno i consumi delle EV si impennano. E ricaricando a casa non ci sarà confronto…

Risposta. Il punto di pareggio, ovviamente, varia in continuazione, a seconda di una serie di fattori. A cominciare dal prezzo di benzina e gasolio, che in questa fase è piuttosto contenuto. E dai km reali che percorrono i modelli a confronto. In questa fase lo si tende a collocare tra 0,55 e 0,60. Nel conto andrebbero messe anche le spese di manutenzione, che sono infinitamente più contenute. E soprattutto il fatto che in inverno le auto elettriche consumano parecchio di più. Anche la Megane, come mostra la tabella qui a fianco, dal sito Renault. Siamo certo che quando a primavera le temperature risaliranno, l’ago della bilancia passerà dalla parte della Megane. Tanto più se il lettore inizierà a ricaricare a casa. Il punto di pareggio, ovviamente, varia in continuazione, a seconda di una serie di fattori. A cominciare dal, che in questa fase è piuttosto contenuto. E daii che percorrono i modelli a confronto. In questa fase lo si tende a collocare tra. Nel conto andrebbero messe anche le spese di manutenzione, che sono infinitamente più contenute. E soprattutto il fatto chele auto elettricheAnche la Megane, come mostra laSiamo certo che quando a primavera le temperature risaliranno, l’ago della bilancia passerà dalla parte della Megane. Tanto più se il lettore inizierà a