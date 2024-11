Quanto spendo di energia con la Jeep Compass plug-in

Quanto spendo di energia con la Jeep Compass 4xe ibrida plug-in: Loris fa i conti del costo al km e sostiene che non c’è convenienza rispetto al diesel. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Quanto spendo di energia… / Anche caricando a casa conviene di più il diesel?

“Dovendo versare la maxi rata per la Jeep Compass diesel per 10.000 euro, me ne vengono offerti 18.000 (compresi 2.000 per gomme e tagliando importante). E così prendo una Jeep Compass 4xe di 3 anni e 59.000 km. I 40/50 km di autonomia per i giri in città mi sono sufficienti e per le ricariche uso un mix di FV (se produce), batteria da 6kW se disponibile e resto dalla rete in F1 (dalle 9 alle 19). Per il calcolo dei costi di ricarica, dalla bolletta di settembre vedo che la sola materia elettrica è di 0,32kWh, ma complessivamente con tutti gli oneri siamo a 0,90. Con la diesel facevo 16.3 km/l e al costo di 1,650 euro del gasolio il costo era di 0,10€ al km. Ora la Jeep elettrica ha una batteria di 11,4 kWh, con la quale faccio mediamente 45 km, quasi 4km x kWh. Al costo effettivo di 0,9 x kWh, il costo per km è di 0,225€, più del doppio. Diventerebbe conveniente l’elettricità a 0,15€ kWh e mi fermo qui. Tutto giusto o ci sono fornitori molto, ma molto più economici ? P.S. la Jeep Vompass 4xe va da dio (con rispetto al Padreterno)“. Loris Pevere

Spiacenti, ma i costi non tornano proprio…

Risposta. Con tutto il rispetto, caro Loris, i conti non tornano proprio. Ci piacerebbe sapere con quale fornitore di energia a casa riesce a spendere la bellezza di 0,90 euro al kWh. Chi ha scelto di non passare al mercato libero, e quindi fruisce del prezzo praticato dal fornitore dopo una gara indetta dall’Arera, in genere spende meno di un quarto. Anche con grandi gestori nazionali come l’Enel. Ma nel mercato libero c’è chi spende ancora meno. Stiamo parlando di un prezzo lordo, l’ultima riga della bolletta,comprendente tutti gli oneri ed esclusa, ovviamente, la rata del canone tv. Oltretutto Loris ha anche una produzione da fotovoltaico che, se l’impianto è già ammortizzato, abbatte ulteriormente il costo medio al kWh. Quindi: il confronto è tutto da rifare. Se poi sua Jeep, invece che ibrida plug-in, fosse elettrica, i consumi sarebbero ancora inferiori rispetto ai 4 km con un kWh, e quindi…

