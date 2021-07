Quanto spendi in Tesla di energia? €81/mese, dice EEVEE

Quanto spendi in Tesla di energia al mese? In media 81 euro, secondo i dati rilevati da EEVEE Mobility su un campione di 1.884 proprietari in tutta Europa. Vediamo se chi ci segue e guida Model 3 si riconosce in questi numeri.

Quanto spendi in Tesla, quanti km fai, dove ricarichi

EEVEE è una start-up nata due anni fa per rendere più facile e trasparente nei costi la cita in elettrico. Il prodotto più noto è la app EEVEE Driver, che consente di tracciare sessioni di ricarica, spesa e molto altro. Ed è grazie a 1.884 utilizzatori di questa app, che al contempo sono anche proprietari di Tesla (in genere Model 3), che è stato fatto questo calcolo medio. Stabilendo in €0.21 il costo per kW, comprendendo anche le ricariche a casa. Un valore per noi basso, visto il prezzo dell’energia in Italia ma qui si parla di media europea. Altro dato è la percorrenza media: 1.652km/mese, pari a poco meno di 20 mila km all’anno. Si arriva appunto a 81 euro. EEVEE fa un paragone su quanto costerebbe lo stesso chilometraggio mensile su un’auto benzina. Partendo da un prezzo al litro di €1.40 e da un consumo medio di 5,1 litri/100km (sottostimato, secondo noi) si arriva a €118 al mese. Con un risparmio di €37 per chi guida Tesla.

“Sceglie elettrico chi sa quanto risparmia nell’uso reale”

Steffen Brans, fondatore di EEVEE (qui il sito), spiega: “Noi pensiamo che la trasparenza nei costi reali delle ricariche sia essenziale per il diffondersi delle auto elettriche. Questi dati iniziano a definire un quadro del comportamenti dei proprietari di EV nel mondo reale. E accendono un faro sui reali benefici dell’elettrico: i costi d’esercizio molto più contenuti“. Tra i dati rilevati c’è il luogo in cui le ricariche avvengono: per il 75% casa, per il 14% al lavoro e solo per l’11% nelle colonnine pubbliche. La app di EEVEE è stata sviluppata soprattutto per le flotte aziendali, per tracciare la vita delle auto e facilitare il rimborso delle spese per l’energia. Oltre che con la Tesla, la app è compatibile con le auto elettriche di BMW e Mercedes e sarà interessante avere report anche su questi marchi. La app si collega all’auto attraverso una chiave virtuale, un API token, il cui accesso può essere revocato in qualsiasi momento.

