Quanto spendete di ricarica veramente?

Quanto spendete di ricarica sul campo? Tra rifornimenti a casa (chi può) e alle colonnine qual è la vostra media al kWh? Il confronto con la benzina, che ci viene continuamente richiesto, ha senso solo sui costi reali. Chiediamo ai lettori di aiutarci a delineare medie attendibili: potete scrivere nell’area commenti a fine articolo o alla mail info@vaielettrico.it

Quanto spendete di ricarica? C’è chi fa 100 km con 6 euro…

I consuntivi ci arrivano qua e là nell’area dei commenti, come è accaduto con il recente articolo sul perché si vendono poche elettriche in Italia. Ma il tema è così importante (soprattutto per chi al passaggio all’elettrico ci sta pensando) di chiedervi un aiuto per fare qualcosa di più organico. Con consuntivi tipo quello che ci ha inviato Luca: “Ho preso una Tesla Model 3 Long Range al posto della mia vecchia Ford C-Max 2.0 diesel. A posteriori, dopo 6 anni e 133.000km ho risparmiato 8.000€ di gasolio, 2.200€ di manutenzione, 2.300€ di bollo e 1.400€ di assicurazione. Quando leggo di gente che si lamenta perchè una EV costa magari 5.000€ in più rispetto alla versione termica mi scappa da ridere. Le ultime ricariche fatte fuori casa le ho pagate 0,45€ / kWh e 0,43 €/kWh (Supercharger a 250kW di potenza): fanno 6.3 e 6.02 €/100km con il mio consumo medio (in prevalenza extraurbano)“.

…e chi dice: “Sopra i 35 cent i conti non tornano”

Ma naturalmente c’è chi la pensa in modo diverso, come Bruno: “Ho provato una Cupra Raval, bella anzi bellissima, abitabilità e capienza paragonabili alla Captur. Per quella 211 CV con la batteria da 52 kWh che parte da 31.950€ ho un preventivo da 36.000€ con tre optional. 440 km di autonomia (in città) e forse 300 in autostrada, l’autonomia giusta, non credo di aver mai fatto un viaggio in autostrada con tappe maggiori di 300 km. La mia usata con 25.000 km nel 2024 è costata € 18.200, difficile ammortizzare il maggior costo se l’elettrica, non ricaricando a casa, quando va bene spendi 8€ per 100 km, se non 10. Tesla è un discorso a parte, ma la rete non è cosi capillare, io per raggiungerla devo fare 20 km. Per la convenienza il costo al kWh al momento non dovrebbe superare i 35 cent ovunque e comunque carichi”.

Morale della favola : vorremmo accendere un bel faro sui costi reali della ricarica. Anche per far circolare le pratiche più virtuose per risparmiare. In questi giorni si parla molto degli sconti sulla benzina praticati dall’Eni e da altre compagnie petrolifere. Ma nell’elettrico la forbice fra i prezzi più convenienti e quelli più salati è ancora più forte. Si va da 0,25, per ricariche a casa, fino a un euro al kWh in certe colonnine pubbliche HPC. Quattro volte tanto. Vi siamo fin d’ora grati per il vostro aiuto con testimonianze di vita reale in elettrico.