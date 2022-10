Quanto spenderei se ricarico a casa una citycar?

Quanto spenderei ora per ricaricare a casa una citycar? Corrado, un lettore, è disorientato dopo gli ultimi aumenti dell’energia elettrica. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Quanto spenderei ora…? Penso di sostituire una vecchia C1 con una piccola elettrica

“Sono, come tutti, molto preoccupato per questi aumenti della luce. Avevo già deciso di acquistare un’utilitaria elettrica come seconda auto al posto della vecchia Citroen C1, anche per ragioni di tipo ecologico. Ho la possibilità di ricaricare a casa, nel mio garage, e avendo una presa industriale mi dicono che potrei farlo senza particolari problemi. Contrariamente al mio vicino, però, non mi sono mai fidato del cosiddetto mercato libero dell’energia, mi sembrava una giungla tipo quella dei telefonini. Probabilmente sbagliavo e, se ho capito bene, da ottobre subisco un bell’aumento. La domanda è: mi fate capire in modo semplice, non essendo io un esperto, quanto spenderei per ricaricare a casa una qualsiasi di queste citycar? Per me una vale l’altra, la useremmo quasi solo in città come seconda auto di famiglia. Grazie per la disponibilità“. Corrado Polese

Almeno 8 euro per fare 100 km, con questi costi dell’energia

Risposta. In effetti chi ha scelto il mercato libero in questo momento gode di tariffe ben più convenienti rispetto al contratto standard “a maggior tutela“. Anche se siamo curiosi di vedere che cosa succederà quando questi contratti “liberi” scadranno e dovranno essere rinnovati. Veniamo alla domanda: in un anno il prezzo al kWh per chi si trova nella sua situazione è aumentato del 122%, fino ad arrivare all’attuale 0,661 euro. Prendiamo le citycar più vendute in Italia e vediamo quanto ci costa oggi fare 100 km con questo prezzo al kWh. La più parca è la Fiat 500e (che però costa di più come prezzo d’acquisto), con 8,581 euro per 100 km nella versione più economica, la Action Berlina. Quella che le farebbe spendere di più è la Renault Twingo, con 10,561 euro. Tenga presente che si tratta di consumi medi, è possibile che questi valori possano essere leggermente inferiori se l’auto si usa solo in città. Al momento comunque, lo ribadiamo , nelle colonnine pubbliche in AC (Enel X Way comprese) si spende meno e si ricarica più in fretta. È un paradosso, ma è così.