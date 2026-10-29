Quanto sono sostenibili Model Y-Dolphin Surf-eVitara

Quanto sono sostenibili Tesla Model Y, Dolphin Surf e Suzuki -eVitara. L’esame di queste auto elettriche l’ha fatto Green NCAP, che ha valutato anche due modelli termici Volkswagen. Si tratta della Golf 2.0 diesel e della Tayron 1.5 eTSG DSI, ibrida a benzina con voti decisamente peggiori. Molto più bassi per il modello a gasolio che per quello a benzina.



Quanto sono sostenibili: Model Y al 93% di valutazione

Ecco quel che scrive Green NCAP: “Sebbene non particolarmente leggero (1,9 tonnellate), il SUV Tesla raggiunge un’impronta di carbonio totale nel ciclo di vita di soli 95 g di CO2 – eq./km. Rendendolo una delle auto di spicco valutate. In condizioni di guida reali, dimostra forte efficienza energetica e un rapido riscaldamento della cabina quando fa freddo. Dotato di un’efficiente pompa di calore e di una cabina straordinariamente ben isolata, ha mantenuto le temperature interne eccezionalmente bene. Mostrando un calo termico minimo 30 minuti dopo lo spenimento a -7°C. Prestazioni di ricarica altrettanto efficienti, con ricarica rapida da 10 all’80% di CC in soli 24 minuti”. Unico neo: manca la ricarica bidirezionale (V2L/V2G). Ma “l‘equilibrio tra architettura del propulsore, design della batteria e gestione generale lo rendono un punto di riferimento per efficienza nei SUV elettrici“.

La Dolphin Surf fa ancora meglio: 96%

Secondo Green NCAP, il modello cinese si è comportato “eccezionalmente bene…, combinando peso leggero e forte efficienza energetica. Nei test su strada, ha mostrato un basso consumo energetico, una ricarica rapida efficace (10-80% in 33 minuti). E pratiche capacità di ricarica bidirezionale V2L“. Unico neo: “Il riscaldamento dell’abitacolo posteriore potrebbe essere migliorato”. La Dolphin Surf ha avuto comunque una valutazione “ammirevole nel punteggio complessivo”. I tecnici specificano poi che “l’auto è prodotta in Cina ed è stata presentata per la valutazione con dati di produzione generici. Invece che con dati di produzione specifici verificati. Il suo punteggio del ciclo di vita di base è piuttosto conservativo. Ma il peso ridotto, la piccola batteria e la notevole efficienza energetica lo rendono un top performer“.

Quanto sono sostenibili / eVitara più indietro, all’87%

Ultime tra le elettriche esaminate è la Suzuki e Vitara, che non raggiunge le 5 stelle (4½ ) e si ferma all’87% di valutazione. Il punteggio ambientale è penalizzato dal peso (1,8 tonnellate) e dalle riserve sulle emissioni per la fase iniziale di produzione in India. Le valutazioni di guida hanno comunque rivelato un buon consumo nella maggior parte degli scenari di test. Anche se sono state notate imprecisioni nel display del computer di bordo, sanate successivamente con un richiamo da Suzuki. “L’auto presenta anche un riscaldamento dell’abitacolo piuttosto lento quando fa freddo”, si legge poi. Criticate anche “le scarse velocità di ricarica rapida DC, che richiedevano 44 minuti per caricare dal 10 all’80%“.

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