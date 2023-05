Quanto sono affidabili le EV? I dati dell’AC tedesco

Quanto sono affidabili le EV? Per la prima volta l’Autombil Club tedesco, l’ADAC, ha incluso alcuni modelli a batterie nella sua indagine annuale. Ecco i risultati.

Il primo problema in generale resta la batteria di servizio. Male il Ducato Fiat

L’indagine annuale del potente Autombil Club tedesco è molto attesa perché condotta su un campione vastissimo, dato che l’ADAC ha milioni di fedelissimi associati. Il consuntivo 2022 è stato fatto esaminando i guasti di ben 155 modelli, immatricolati tra il 2013 e il 2020. Per la prima volta figurano veicoli elettrici, di BMW, Renault, Tesla e Volkswagen. Mai erano state esaminate auto a batteria in precedenza perché il campione di auto in circolazione non era ritenuto ancora abbastanza significativo. La prima conclusione generale è che, come al solito, è la batteria di avviamento la fonte di guasti più ricorrente, il 43,2% del totale. Questo è un dato ricorrente, che ha toccato il picco negli anni della pandemia, a causa del fermo prolungato delle auto. Può essere dovuto a incuria del conducente o a scarsa qualità della batteria stessa. In assoluto la qualità delle auto migliora comunque di anno in anno. Purtroppo la palma del peggiore spetta a un prodotto italiano, un furgone: è il Fiat Ducato del 2013.

Quanto sono affidabili le EV? Presto per dirlo, ma…

Nel comparare modelli elettrici e auto a benzina o gasolio l’ADAC fa una premessa: i primi hanno un’età recente, mentre i guasti si verificano soprattutto dopo diversi anni. A parità di (recente) anzianità l’indice dei guasti è comunque a vantaggio delle EV, 4,6 contro 6,9, un dato confermato dagli ottimi voti ottenuti dai singoli modelli. Del resto, scrive l’ADAC, “la maggior parte degli esperti si aspetta che le auto elettriche abbiano meno guasti rispetto ai motori a combustione. La ragione della tesi è, in primo luogo, che ci sono molte meno parti in un azionamento elettrico che potrebbero rompersi. Niente scarico, niente cambio multirapporto, niente frizione o motorino di avviamento, niente ricircolo dei gas di scarico, niente iniezione di carburante o turbocompressore“. Ma l’AC tedesco mette in guardia dai facili entusiasmi: “I guasti dovuti a una batteria di avviamento difettosa o scarica sono notevolmente frequenti, per entrambi i tipi di trazione allo stesso modo”. Dato che la batteria di avviamento a 12 volt per azionare le luci, gli allestimenti e tutti gli impianti a bassa tensione è presente anche nelle EV.

Quanto sono affidabili le EV? Il bilancio in 4 punti

Più in generale il giudizio sulle elettriche è riassumibile in questi 4 punti. 1) Dati gli alti prezzi di acquisto, i produttori sono probabilmente meno tentati di far risparmiare sui costi per i componenti sensibili ai guasti. 2) I veicoli elettrici attualmente in circolazione, però, sono un nuovo territorio per i produttori. È probabile che la probabilità di guasti possa essere ridotta per effetto di apprendimento e miglioramenti tecnici in relazione ai singoli componenti. 3) Non è chiaro se gli pneumatici, soggetti a sollecitazioni molto maggiori a causa del peso elevato delle auto elettriche, resisteranno negli anni. Troppo pochi i km. Anche gli assali, le sospensioni degli assali e i freni devono sopportare carichi maggiori o diversi: non e ne conoscono le conseguenze a lungo termine. 4) Le attuali statistiche sui guasti non possono fornire alcuna informazione sul fatto che le batterie ad alta tensione faranno il loro lavoro nel lungo periodo.

– Leggi anche / L’indagine 2022 dell’ADAC: sempre la batteria di servizio il primo problema.