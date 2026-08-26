





Quanto risparmio passando all’elettrico (ricaricando a casa): un lettore che ci sta pensando fa i conti sui 15 mila km all’anno che percorre. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Quanto risparmio passando all’elettrico (se ricarica a casa)

“Avete scritto in questi giorni dei costi delle ricariche . Ancora non ho una macchina elettrica, ma mi sto informando per comprarne una, quando arriveranno batterie semisolide. Ho 68 anni faccio sui 15.000km l’ anno. L’importanza di avere un garage dove fare ricariche domestiche è secondo me importante per ridurre i costi. Una ricarica domestica va sui 0,20€/kWh, alla colonnina secondo la potenza, da 0,60 a 1 euro/ kWh. Ad oggi passare da 3kW a 6 kW in un’ abitazione ha costi molto bassi. E, facendo una ricarica di 6 ore (dalle 24 alle 6) a 5 kW posso ricaricare 30 kWh a 6 euro. Per persone di non elevato tenore economico, sarà fondamentale avere un garage,voi che cosa ne pensate? Marcello Senesi

Risparmio 1.100 euro all’anno, perché aspettare?

Risposta. Ne pensiamo che, se può ricaricare a casa a 0,20, può passare all’auto elettrica anche subito. Senza necessariamente aspettare le batterie allo stato semi-solido. A questi costi il risparmio rispetto alla benzina è notevole. Come mostra la tabella, tratta dall’Osservatorio Adiconsum-TariffEV, per chi viaggia in città, il costo di pareggio è a 0,84 euro. O forse ancora più alto, visto che il rilevamento è di qualche giorno fa, prima degli ultimi aumenti dei carburanti. Ergo: a 0,20 si risparmia un sacco. Siamo a 2,6 euro per 100 km, contro 11 euro di costo con la benzina. Ovvero 1.110 euro di risparmio annuo, sui 15mila km citati. Se si compra una citycar sotto i 20 mila euro, si ammortizza in pochi anni la differenza di prezzo rispetto aun modello a benzina. A patto, come dice correttamente il lettore, di potere ricaricare a casa ( o al lavoro) a questi prezzi.