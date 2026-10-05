Quanto risparmio in elettrico (e quanto spendevo prima con un’auto tradizionale). I lettori rispondono all’invito a fare un bilancio personale dei costi reali di ricarica, in una situazione di tariffe variegata e confusa. Anche per un confronto con i prezzi della benzina, anch’essi in una fase molto caotica. Seguiranno i resoconti di altri lettori. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Quanto risparmio in elettrico: domiciliari e teslari i più avvantaggiati

È ovvio che chi ricarica a casa e, in viaggio, può utilizzare i Supercharger (magari possedendo una Tesla) ha prezzi più convenienti. “Quanto pago i kWh prelevati dalla rete?”, scrive Daniele. “In media 0,25€, ma in inverno quando compro circa 1.000kWh al mese scende a 0,21/0,22 perché le spese fisse vengono spalmate su più kWh. E in proporzione costano meno. In un anno solare spendiamo circa 1.600/1.800€ a casa per 2 auto elettriche con totali 40 mila km percorsi. Il totale dei consumi annui è di circa 12MWh, dei quali 6,5/6,7 da autoproduzione del fotovoltaico. Lavoro a turni e ho sempre possibilità di ricaricare l’auto di giorno”. Stefano invece ha una Tesla e consuntiva “una media 5,90€/100 km ricaricando 75% a casa a 0,29/0,30 e 25% ai Supercharger in viaggio”. Impossibile a benzina spendere così poco: con 5,90€ già farne 60 di km sarebbe un’ottimo risultato.

Con l’auto-produzione c’è chi spende meno di 0,60/100 km…

Gio invece va quasi tutto di rinnovabili ed è lapidario: “Con il fotovoltaico sul tetto giro la maggior parte dell’anno gratis. A me Giorgia Meloni e le sue sgangherate politiche energetiche mi fanno un baffo”. Anche Perseo con l’auto-produzione ha costi risibili: “Vendo il fotovoltaico e ho pagato la corrente 0,04 euro/kWh .Considerando i consumi delle mie due auto elettriche di 12 e 15 kWh/100 km siamo a valori di 0,48 e 0,60€/100 km”. E Massimiliano: “Ricarichiamo sempre a casa, due elettriche che insieme fanno circa 60.000 km/anno. Percorrenza media reale 16 kWh/100 km, costo finito (comprensivo di tutto, quindi importo bolletta diviso per kWh) 0.24/kWh, meno di 4 euro ogni 100 km”. Alessandro, invece,con la sua bolletta ha chiesto a Gemini di calcolare cosa gli costa un kWh. Ne è uscito un risultato di circa 0,2746 €/kWh. La sua auto è una Dacia Spring “È come se pagassi la benzina 1.10 al litro”.

Quanto risparmio in elettrico : con la Model Y…

Stefano, un lettore di Alba, ha una Tesla Model Y RWD del 2023: “In 3 anni ho percorso 126.000 km, con una spesa media di 1.000 euro su 6.800 kWh annui di ricarica. Circa 70% delle ricariche le faccio in azienda, dove ho impianto fotovoltaico, il restante 30% tra Supercharger e colonnine pubbliche. Morale: in 3 anni ho risparmiato, come mi mostra l’applicazione Tesla, 13.000 euro sul carburante (ai prezzi attuali della benzina, sarebbero di più). Senza contare manutenzione (0 euro in 3 anni) e bollo”. Francesco invece ha una Model Y Performance 2026, la Juniper. “Ho fatto un paragone con X3, GLC e Audi q5 diesel, le concorrenti di una vettura da 4,70m. Ma tutte avrebbero costi al km da un minimo del 30% in più in su. Senza contare no bollo, no tagliandi e un costo di acquisto che è almeno 20 mila euro più basso”.

Ricariche AC da Plenitude con EVDC: “Spendo la metà che con la Fiesta”

Angelo invece non ha la possibilità di caricare a casa: “Ma da 2 mesi sono soddisfatto possessore di una Puma Gen E, con la quale ho percorso circa 2.000 km. Ricarico prevalentemente in AC su colonnina Plenitude sotto casa e con EVDC (0,44 € per kWh). Considerando anche le commissioni per caricare il wallet fino a qui ho speso 109 €, con un consumo medio di 13,42 kWh per 100 km. Con la Fiesta Mild Hybrid che avevo prima e con un piede molto educato (5,25 litri per 100 km) avrei speso 208,60 €. Considerando il prezzo della benzina lo stesso giorno della ricarica. Risparmio pari al 48%. In un anno, considerando anche il bollo (248 € Fiesta – 0 Puma), dovrei arrivare a spendere circa 550€ con l’elettrica contro 1.295 della termica. … Che dire? BEV tutta la vita!!!”. CONTINUA