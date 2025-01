Quanto risparmio con l’elettrica: Giuseppe è un ingegnere ambientale che lavora per Enel Green Power in Valle D’Aosta. E ha fatto i conti dopo i primi 55 mila km con la piccola Skoda Citigo e-IV, condividendoli su LinkedIn. Conti che tornano.

Quanto risparmio: “Oltre 4 mila euro in 55 mila km percorsi”

“Nell’agosto 2021 ho comprato la mia prima auto elettrica. Ho scelto, per iniziare, una piccola Škoda CityGo E-IV, la sorella gemella della Volkswagen e-Up, che pur identica alla tedesca costava 2 mila euro in meno. Questione di brand. Ho usato l’incentivo statale e regionale e questo va detto per un’analisi oggettiva. Ora ho deciso di fare due bilanci e mi sono fatto due conti della serva. In primis, grazie ai dati estratti dal certificato del Power Check Control di Leonardo Spacone, mi sono letto tutte le caratteristiche e lo stato della batteria. Ho percorso 55.000 km e consumati 10.100 kWh. Grazie alla bollette di Enel Energia, mio fornitore, ho ricavato tutti i costi di questi ultimi anni per avere il quadro economico completo. Rispetto all’auto termica di uguali dimensioni e contando il prezzo medio del carburante in questi ultimi anni (fonte MASE), ho risparmiato oltre 4 mila euro. Già questi numeri mi spingono a dire che la scelta è stata giusta. Inoltre non ho pagato il bollo, mai cambiato le pastiglie e ovviamente non c’è olio, filtri ecc“.

“Vivo nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, giusto viaggiare a emissioni zero”

“Una della scelte principali è stata quella ambientale, perchè vivendo dentro il Parco Nazionale del Gran Paradiso pensavo fosse giusto fare questa scelta. Inoltre l’energia con cui è stata caricata è stata quasi sempre 100% idroelettrica, avendo intorno diverse centrali hydro direttamente sulla rete MT e BT della mia zona. Dunque anche a livello ambientale sono molto soddisfatto, perchè la batteria è in ottime condizioni. Nonostante l’auto sia usata in condizioni climatiche di alta montagna e con la temperatura spesso ampiamente sotto zero. Immagino già i tanti commenti di chi troverà qualsiasi modo per smentire queste cose, ma questi sono i dati certificati e con le fonti. Giudicate voi. L’unico rammarico che questa piccola macchinetta sia uscita fuori produzione, nonostante nel 2020 fosse l’auto elettrica piccola più venduta“. Giuseppe Cutano

Le vostre auto usate in vendita raccontate sul nostro canale YouTube da Edoardo. Ma potete essere voi a illustrarle mandando un breve video a info@vaielettrico.it