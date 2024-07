Quanto risparmio con la mia ibrida plug-in, una Toyota Rav 4: un’altra risposta stizzita alla mail di Sergio, che vorrebbe addirittura proibire questo tipo di auto. Vaielettrico risponde. Le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it .

“Scrivo a seguito articolo di certo “SERGIO” che demonizza le plug-in. Sarò sintetico:

● l’auto va scelta per le esigenze e pertanto funzionale all’utilizzo;

● non è l’auto sbagliata, ma la scelta;

● ho una Rav 4 plug-in da 3 anni, 59mila km percorsi, 7.000 in ICE, 52MILA in EV!

● autonomia 90 km;

● KM GIONALIERI: 5;

● carico di notte in 3/4 ore;

● costo benzina risparmiata 7mila euro;

● costo energia 1.000

● costo x i 7.000 km in Ice 1.000

● risparmio 5.000

● in 10 anni minimo 15mila euro in meno…

● bollo al 50%, assicurazione RC 250 in meno, tagliando 150 in meno, usura motore endotermico limitata, altri 5mila in meno;

● ergo 20mila euro risparmiati….

I numeri parlano da soli! “ . Massimo Traversari

Far parlare i numeri, e non i pregiudizi, è sempre buona cosa

Risposta. Scambiarsi opinioni concrete basate su numeri, e non su semplici suggestioni, è sempre buona cosa. Come abbiamo già ribadito rispondendo a un altro lettore, non si può generalizzare criticando a priori la scelta di optare per un’ibrida plug-in. E l’uso sbagliato che ne fanno tanti che guidano auto aziendali (trascurando l’elettrico) non giustifica certo una stroncatura di massa.

Restiamo convinti che, per chi come Massimo può ricaricare a casa, l’elettrico avrebbe potuto essere ancora più conveniente, dato che i consumi sono in genere più contenuti. Le batterie sono un po’ più pesanti, certo, ma in compenso non ci sono due motori da portare a spasso.

Lei l’ha fatto per 7.000 km in tre anni e mezzo, quindi per circa 2.000 km all’anno. E’ proprio sicuro che quei 3-4 viaggi a percorrenza medio lunga non avrebbe potuto percorrerli con una full electric, ricaricando alle colonnine? Aveva sempre i minuti contati? Attraversava il deserto? Spendere 50 euro in più per ricariche fast in autostrade l’avrebbe mandato in rovina?

Usi male la tua auto elettrica? Spendi un 30 % in più, di tempo e denaro: il NUOVO VIDEO di Paolo Mariano

– Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico