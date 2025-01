Quanto risparmio con la mia BYD

Quanti km ho fatto, dove e quanto ho ricaricato, quanto ho consumato

“Mi sono deciso. E, dopo aver convinto mia moglie (che, ahimé, ha sempre risentito dell’influsso del battage anti-elettrico e dei suoi luoghi comuni), mi sono quasi subito indirizzato verso il marchio cinese. Marchio che già conoscevo per la qualità dei suoi pacchi-batteria. Entrato in possesso della nuova auto (Byd Dolphin versione Comfort) nei primi giorni di ottobre 2024, posso ora riassumere qualche piccolo dato sui consumi (e sul risparmio). Dopo aver effettuato 8.000 km, tondi tondi. Prima di sciorinare i dati a me tanto cari (sono un po’ nerd, lo ammetto), volevo solo aggiungere che la comodità di guida, la silenziosità, la fluidità e la ripresa dell’auto mi hanno subito rapito. E, con me, tutti quelli che in questi pochi mesi hanno avuto modo di salirci su. Ho consumato un totale di 1.383 kWh, nella tabella in alto a destra ha riassunto come sono stati distribuiti“.