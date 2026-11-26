Quanto risparmi a ricaricare rispetto a benzina e diesel. I dati arrivano da Adiconsum e TariffEV, nel report mensile aggiornato ai prezzi di ottobre.

Quanto risparmi a ricaricare, a casa e alle colonnine

Se hai possibilità di ricaricare a casa, il risparmio è notevole. E copre in pochi anni il differenziale di prezzo d’acquisto che ancora esiste tra auto elettriche e benzina o diesel. L’Osservatorio ha fatto i conti su 10 mila km percorsi, calcolando 739 euro di spesa in meno rispetto alla benzina (-68,6%). Ancora più consistente il vantaggio anche sul diesel (758 euro, il 69,2%,), mentre sul GPL siamo a 355 euro, ovvero il 51,2% in meno. Ma il vantaggio c’è anche se si ricarica nelle fast o super-fast, dove il prezzo medio al kWh è di 0,75 . Qui la spesa sale a 975 euro, comunque meno di diesel (1.096) e benzina (1.077). Solo il GPL diventa più economico, fermandosi a 693 euro. Se invece si utilizzano ricariche in AC, in media a 0,63 euro, siamo a 819 euro.

Le migliori tariffe in AC, DC e HPC

L’Osservatorio fornisce poi i prezzi più convenienti per ogni tipo di colonnina, lenta, veloce o velocissima. E qui entra in gioco il peso delle app di ricarica, che vanno monitorate perché variano in continuazione. La fotografia di ottobre parla di un prezzo di 0,25 (come a casa) se usi eMobility o Freshsmile per ricaricare sulle colonnine Uattzy. Nelle DC prevalgono invece i prezzi scontati di iPlanet (nato dal gruppo petrolifero Api-IP) con un ottimo 0,35. Tariffa confermata da iPlanet anche per le HPC, dove però prevalgono i Tesla Supercharger con un clamoroso 0,26, tariffa che non è però disponibile a tutti. Sotto abbiamo comunque riprodotto i prezzi medi per ogni tipo di ricarica: ognuno può capire se sta pagando cifre in linea o se è sopra o sotto media. E, nel caso, decidere di cambiare operatore.