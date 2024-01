Quanto poco spendo con la mia Zoe

Quanto poco spendo con la mia Renault Zoe: Renato, un lettore di Cuneo, numeri alla mano si unisce ai lettori che fanno un bilancio del loro anno in elettrico. A fine articolo i link agli altri racconti della serie. Per raccontare il vostro anno con il vostro veicolo a batterie scrivete a info@vaielettrico.it

Quanto poco spendo: un terzo di quanto mi costava la Fiat Idea diesel

“L eggo volentieri i vostri post e seguo i video che spiegano molti aspetti dalla scelta di viaggiare con un’auto elettrica. Io possiedo una Zoe da due anni e mezzo, ho percorso oltre 50.000 km e posso serenamente manifestare tutta la mia soddisfazione. Quando ho acquistato l’auto (aprile 2021) ho usufruito dei bonus per rottamazione e quant’altro. E ho speso una cifra di poco superiore a quanto avrei speso per un’auto termica di pari livello. Con l’arrivo del freddo il consumo si è portato a 15 kWh per ogni 100 km, mentre nei mesi estivi mi aggiravo sui 13. Con il cambio gomme si è assetato ad una media di 18. eggo volentieri i vostri post eche spiegano molti aspetti dalla scelta di viaggiare con un’auto elettrica. Io possiedoho percorsoe posso serenamente manifestare tutta la mia soddisfazione. Quando ho acquistato l’auto () ho usufruito deie quant’altro. E ho speso una cifra di poco superiore a quanto avrei speso per un’auto termica di pari livello. Con l’arrivo del freddo il consumo si è portato aper ogni 100 km, mentre nei mesi estivi mi aggiravoCon il cambio gomme si è assetato ad una

L’ultima bolletta (agosto settembre) ho pagato 0,26 al kWh e i conti di quanto spendo cn la mia Renault Zoe sono presto fatti. In estate ho speso 3,43 € per 100 km al netto dei consumi indiretti, mentre con la precedente Idea Diesel spendevo 10 €. Ho pagato 75 € per il tagliando, mentre il bollo non lo pago e non lo pagherò mai “ .

Ma non ci sono solo i conti della serva…

“ Questi sono i vantaggi facendo ‘i conti della serva’. Ma poi c’è un comfort di guida che io non avevo mai sperimentato e uno scatto nei sorpassi che rende la guida divertente al bisogno.

Viaggio prevalentemente su strade provinciali e faccio pochi viaggi lunghi quindi ricarico sempre in casa con il carichino. Ma quando ho fatto dei viaggi lunghi, non ho avuto problemi, salvo qualche arrabbiatura nel trovarmi gli stalli occupati dalle auto termiche.

Leggendo i vari post su Facebook, mi pare che ci sia una guerra di religione dichiarata contro le macchine elettriche. Io non vi partecipo e mi limito a dire che io mi sto trovando veramente bene e controindicazioni non ne ho trovate. Penso anche che un’auto deve rispondere alle tue esigenze come un vestito che ti fa sentire a tuo agio ed io ho trovato “il vestito” che mi calza a pennello “ .

Quanto poco spendo: alla colonnina ho visto prezzi da 0,77 kWh, meglio a casa

“ F accio un pò fatica a capire alcuni amici che hanno installato sul tetto un impianto FV da 6 kWe ne usano meno della metà per l’abitazione. Ma di comprarsi un’auto elettrica nemmeno per sogno. Altri poi mi dicono: “Vedrai quando dovrai sostituire la batteria o se avessi un incidente...”. Si, davvero, vedrò nel malaugurato caso, ma per ora mi godo i vantaggi con buona pace di tutti detrattori.

Un’ultima considerazione. Siccome dalla concessionaria Renault mi avevano suggerito che era meglio di tanto in tanto fare qualche ricarica alle colonnine, pochi giorni fa mi sono accostato ad una colonnina Duferco per provvedere. Ma la mia APP (Nexcharge) mi segnava 0,77 €/kwh. Ovviamente ho preferito rimandare. Questa è la mia esperienza e a me va bene così “ .

Renato