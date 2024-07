Quanto poco mi costa la mia Model 3 in Spagna

Quanti poco mi costa la mia Tesla Model 3. Giulio vive in Spagna e condivide qui spese di acquisto e di ricarica: cifre non paragonabili con l’Italia. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

40 mila km senza problemi: qui è pieno di Tesla, anche come taxi

“Sono un felice possessore da un anno di una Tesla Model 3 RWD con la quale ho percorso più di 40.000 km. In effetti, in modo particolare in Italia, vi è questo accanimento verso le auto elettriche. Sinceramente non ne capisco il motivo. È vero che a molti non piacciano, ma il modo in cui criticano non riesco proprio a giustificarlo. Io vivo in Spagna, vicino a Malaga, e devo dire che qui di Tesla ce ne sono parecchie anche come taxi. Tutte le innovazioni tecnologiche sono state male accolte all’inizio. Pensiamo all’aria condizionata, al cambio automatico, ai forni a microonde, ai telefoni cellulari, tutte cose che oggi usiamo tranquillamente. Sarà così anche per i veicoli elettrici, con buona pace degli attuali detrattori. Nelle argomentazioni di questi signori non viene mai preso in considerazione il fattore inquinamento che, specie in Pianura Padana, dovrebbe essere l’argomento principe per l’acquisto di un veicolo elettrico. Visto il numero di morti causati da inquinamento che ci sono in quella zona“.

Quanto poco mi costa, tra acquisto e ricariche: 40 mila km con solo 1.302 euro

“ Certo Tesla la fa da padrona tra le auto elettriche, poiché i costruttori tradizionali faticano ad adeguarsi al cambiamento ma anche qui il tempo metterà a posto le cose. In Spagna la mia Model 3, ad agosto 2023 costava 39.750 euro che già di per se non è tanto. Il prezzo reale però è molto diverso. – Incentivo Junta de Andalucia 4.500 euro. – Sconto per rottamazione 2.500 euro – Sconto pagamento IRPEF 3.000 euro. – Sconto Tesla 1.000 euro – Prezzo finale 28.760 euro In più se ricarico da casa pago 10 centesimi al kWh, nei supermercati El Corte Ingles lo faccio gratis. Nei Supercharger ( ne ho 3 nel raggio di 30 km) da 34 a 38 centesimi al kWh. Risultato: dopo 40.000 km , 1.302 euro spesi per le ricariche. Fate voi. Sinceramente, dite a questi detrattori di rivedere le loro posizioni “ . Giulio Moirano

Risposta. la segnalazione di Davide, che in Francia ha trovato ricariche HPC di Lidl a 0,39/kWh. Sempre in Francia abbiamo scoperto che un operatore italianissimo come ENI Be Charge nelle colonnine super-potenti applica una tariffa di 0,59/kWh, contro lo 0,90 che si paga da noi. Ora Giulio ci descrive la realtà spagnola, infinitamente più favorevole sia per quel che riguarda i prezzi d’acquisto sia per le spese di rifornimento (anche nei Supercharger). Insomma, non è un caso se, tra tasse e costo astronomico dell’energia, il nostro resta il mercato più arretrato per l’auto elettrica. È come se, alle Olimpiadi, corressimo i 100 metri con una zavorra sulla schiena: non possiamo che arrivare ultimi. La Francia ha puntato sul nucleare, la Spagna sulle rinnovabili e i risultati si vedono. Noi puntiamo solo sulle chiacchiere. I numeri dicono molto più di tante chiacchiere. Pochi giorni fa abbiamo riportato, che in Francia ha trovato ricariche. Sempre in Francia abbiamo scoperto che un operatore italianissimo comenelle colonnine super-potenti applica una tariffa di, contro loche si paga da noi. Ora Giulio ci descrive la realtà spagnola, infinitamente più favorevole sia per quel che riguarda isia per le(anche nei Supercharger). Insomma, non è un caso se, tra tasse e costo astronomico dell’energia, il nostro restaper l’auto elettrica. È come se, alle Olimpiadi, corressimo i 100 metri con una zavorra sulla schiena: non possiamo che arrivare ultimi. La Francia ha puntato, la Spagnae i risultati si vedono. Noi puntiamo solo