Quanto poco consumo con la mia ibrida plug-in. Altri lettori ci scrivono per replicare all'indagine tedesca che he rilevato dati reali molto molto elevati, superiori da 3 a 5 volte a quelli registrati in sede di omologazione.

Quanto poco consumo…/ Con la Captur 1,6 litri e 10-11 kWh per fare 100 km

“In merito agli articoli negativi sulle auto plug-in, vorrei dire la mia esperienza. Io ho una Renault Captur plug-in, che carico a casa dalle 3 alle 4 volte a settimana. Facendo al massimo 10 km per andare e tornare dal lavoro, che possono diventare 30 se faccio commissioni o altri giri, non ho necessità di caricare tutte le sere. Posso confermare che uso pochissima benzina e ho una media di 1.6 litri per 100 km e 10-11 kWh. Quindi per l’uso corretto, urbano e extraurbano, per quanto mi riguarda sono molto convenienti e idonee allo scopo per le quali sono state progettate. Mi sento di consigliarne l’acquisto a tutti quelli che possono chiaramente caricare a casa ( meglio se con pannelli). E che hanno chilometraggi giornalier entro i 50-60 km. Comprare una plug-in e andare solo a benzina non ha senso. Oltretutto vai a consumare di più, per il peso che ti porti dietro“. Simone Poli

Quanto poco consumo…/ Non è l’auto il problema, ma chi la guida

“Leggo spesso opinioni negative sulle ibride plug-in. Sono proprietario di una plug-in Ford da un anno e ho fatto 7.000 km sia in autostrada (viaggiando tra 90 e 110) che in montagna in salita. Certo, la batteria consuma e attacca il termico, ma il tutto dipende dal piede e dallo stile di guida. A chi piace premere la plug-in non è la macchina adatta, né a chi deve usarla per lavoro. Io ogni volta che parto, e faccio minimo 80 km, controllo e azzerro i dati. Parto con 59 km autonomia ev e ritorno a casa con 87 km fatti e ancora 3 km di autonomia, tra decelerazione e frenate rigenerative o discese… Sempre nel rispetto del Codice della strada. Non è la macchina il problema, ma chi la amministra o la propone in azienda“. Silvio Provenzano

Il problema è come si usano: E in maggioranza…

Risponde Mauro Tedeschini. L’indagine dell’Istituto Fraunhofer che abbiamo citato, e che tante polemiche sta suscitando, dice proprio quel che scrive Silvio. Ovvero che il problema sta nell’utilizzo che si fa delle ibride plug-in. E purtroppo, da un campione molto vasto di 9 mila automobilisti in tutta Europa, è emerso che nella maggior parte dei casi l’utilizzo in elettrico è minimo. In particolare modo nelle auto aziendali, che però costituiscono la larga maggioranza delle immatricolazioni di queste auto con doppio motore. Voglio essere chiaro: non c’è alcuna campagna da parte nostra e stiamo dando ampio spazio alle esperienze di chi l’ibrida plug-in ce l’ha e la usa correttamente. E ne è anche soddisfatto. Ma ripeto che, quando viene pubblicata un’indagine di quella portata, è nostro dovere riportarne i risultati. Anche se questo dispiace a qualcuno e se qualcun altro ci insulta dandoci dei talebani.