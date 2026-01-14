Quanto pesa il freddo sulla mia Megane: l’autonomia cala e, se non si è preparati, l’ansia pure. Come ci racconta questo lettore con la sua Renault Megane con 60 kWh di batteria. Un po’ di apprensione dopo le piacevolezze del viaggio di andata, dalla Lombardia alla Sicilia.

“Ad una ricarica sono arrivato con solo il 4% di batteria…”

“V isto che è bello raccontare i viaggi in elettrico quando vanno bene, lo stesso si deve fare quando vanno meno bene. O, sicuramente, come non ti aspetti. Si chiama trasparenza. Il viaggio di ritorno, finite le vacanze, inizia la domenica pomeriggio alle 15:30 (orario strategico per non trovare confusione in A1). Con il 70% circa di batteria. Prima sosta alla Enel X di Rosarno est (Reggio Calabria), ricarica dal 40 al 60%. Prossima sosta programmata a Cosenza est (Free to X) e prime avvvisaglie. Arriviamo con il 7% di batteria, perché si sono abbassate le temperature esterne, e carico fino all’80%. Poi le ricariche successive programmate vanno meglio. Fino a quando ripartiamo da San Nicola est con l’80% per arrivare a Prenestina est con il 4%. E l‘ansia di ricarica che sale. Allora corro ai ripari e per sicurezza ricarico fino all’85 % arrivando alla successiva all’8% e ricarico fino all’88% arrivando a Secchia est più tranquillo, con 14% di batteria “ .

Quanto pesa il freddo: “3.100 km consumando 19,8 kw/100 km, ma quanta ansia…”

“ Qui volevo ricaricare fino al 90% per maggiore tranquillità, ma la Freee to X si blocca a 83%. Decido di ripartire, tanto mancano solo 190 km, ce la faccio penso. E qui iniziano i brividi, sì, anche per il freddo, con temperature fisse a 2° e la percentuale di arrivo calcola 9/10%. Ma stranamente l’autonomia si assottiglia in proporzione di più rispetto alla percentuale, fino ad esssere meno dei km che mancano per arrivare a casa. E qui l’ansia sale e tanto. Allora, visto che ad Arda Est, prima di prendere l’A21 per Piacenza c’è l’ultima Free to X, decido di non sfidare il destino e mi fermo per un’ulteriore ricarica dal 48 al 60%. Arrivo a casa senza più problemi alle 10:30, ma quanta ansia. Da questa esperienza ho imparato che quando fa freddo è meglio caricare più dell’80% e programmare soste sotto i 200 km, velocità 100/110 km/h. In totale fra andata e ritorno ho percorso 3.100 km (per il 90% autostrada), con consumo medio di 19,8 kw/100 km. Un saluto e grazie per i vostri servizi, sempre preziosi ” . Alfio Fabio Cannavò .

– E a voi come stanno andando i consumi col freddo? Raccontatelo scrivendo a info@vaielettrico.it