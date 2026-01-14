Quanto pesa il freddo sulla mia Megane: l’autonomia cala e, se non si è preparati, l’ansia pure. Come ci racconta questo lettore con la sua Renault Megane con 60 kWh di batteria. Un po’ di apprensione dopo le piacevolezze del viaggio di andata, dalla Lombardia alla Sicilia.
“Ad una ricarica sono arrivato con solo il 4% di batteria…”
“Visto che è bello raccontare i viaggi in elettrico quando vanno bene, lo stesso si deve fare quando vanno meno bene. O, sicuramente, come non ti aspetti. Si chiama trasparenza. Il viaggio di ritorno, finite le vacanze, inizia la domenica pomeriggio alle 15:30 (orario strategico per non trovare confusione in A1). Con il 70% circa di batteria. Prima sosta alla Enel X di Rosarno est (Reggio Calabria), ricarica dal 40 al 60%. Prossima sosta programmata a Cosenza est (Free to X) e prime avvvisaglie. Arriviamo con il 7% di batteria, perché si sono abbassate le temperature esterne, e carico fino all’80%. Poi le ricariche successive programmate vanno meglio. Fino a quando ripartiamo da San Nicola est con l’80% per arrivare a Prenestina est con il 4%. E l‘ansia di ricarica che sale. Allora corro ai ripari e per sicurezza ricarico fino all’85 % arrivando alla successiva all’8% e ricarico fino all’88% arrivando a Secchia est più tranquillo, con 14% di batteria“.
Quanto pesa il freddo: “3.100 km consumando 19,8 kw/100 km, ma quanta ansia…”
“Qui volevo ricaricare fino al 90% per maggiore tranquillità, ma la Freee to X si blocca a 83%. Decido di ripartire, tanto mancano solo 190 km, ce la faccio penso. E qui iniziano i brividi, sì, anche per il freddo, con temperature fisse a 2° e la percentuale di arrivo calcola 9/10%. Ma stranamente l’autonomia si assottiglia in proporzione di più rispetto alla percentuale, fino ad esssere meno dei km che mancano per arrivare a casa. E qui l’ansia sale e tanto. Allora, visto che ad Arda Est, prima di prendere l’A21 per Piacenza c’è l’ultima Free to X, decido di non sfidare il destino e mi fermo per un’ulteriore ricarica dal 48 al 60%. Arrivo a casa senza più problemi alle 10:30, ma quanta ansia. Da questa esperienza ho imparato che quando fa freddo è meglio caricare più dell’80% e programmare soste sotto i 200 km, velocità 100/110 km/h. In totale fra andata e ritorno ho percorso 3.100 km (per il 90% autostrada), con consumo medio di 19,8 kw/100 km. Un saluto e grazie per i vostri servizi, sempre preziosi”. Alfio Fabio Cannavò.
Il resoconto mi lascia senza parole, non trovo nessun elemento che mi possa far propendere per una scelta del genere. Io faccio la tratta Milano Ragusa 1500 km almeno 4 volte l’anno, e per scelta per non sottostare a orari, ritardi e speculazioni delle compagnie aeree viaggio sempre in auto. Faccio 2 pieni con le pause decise da me quando mi va e se mi va, è l’auto che si adatta alle mie esigenze e non viceversa, senza preoccuparmi di non superare un limite di temperatura in auto o una velocità inferiore al limite consentito. Non immaginavo che il “futuro” pensato qualche anno fa ci facesse tornare al “passato”. Io continuo a viaggiare con le mie auto, tutte rigorosamente termiche.
Come si adatta la sua auto all’esigenza di mangiare, andare in bagno, salire sul traghetto e, a questo punto…dormire? Fermandosi, spero.
Certamente, partendo da Milano alle 6, prima sosta a Roncobilaccio per caffè e necessità espletate in un massimo di 10 minuti, pranzo poco prima di Roma Nord, 20 minuti al massimo, caffè e altro dopo Salerno, 1 rifornimento (85 litri) a Villa San Giovanni e cena al bar del traghetto con specialità tipiche Siciliane. Sbarco e arrivo a Ragusa per le 23/23:30
Da felice possessore di una elettrica avrebbe speso la metà andando in aereo e pagano un taxi per arrivare dov’è arrivato.
Viaggi lunghi a questi prezzi non ha senso, per quanto riguarda l’autonomia la mia ID3 2021 58 kW/h perdo circa il 15 %
Vado un po’ controcorrente…. Ma avendo una bambina piccola che regge la macchina per un tempo contenuto, ho scoperto che mi conviene andare più forte. Mi spiego meglio: consumo di più, ma risento meno del freddo perché la batteria si scalda e arriva anche a 24-25 gradi (viaggio a 135/h). Così, poi, le ricariche sono più veloci. Viaggiando a 110, mi ritrovo la batteria a 12-15 gradi, con l’ esito che le ricariche avvengono a 60kw/h, invece che 120…o 130.
Il tempo complessivo del viaggio è minore, il costo un po’ più alto, ma ragionevole
Aggiungo che la settimana scorsa con il freddo record in Romagna, ho fatto circa 200 km con temperatura sotto zero (tra -6°C e -3°C), partendo con auto parcheggiata in strada a -5°C e nel consumo indicato dal computer di bordo alla voce “Temperatura e altro” ho riscontrato su 100km un consumo di ben 5,3kWh, attorno a 5°C questa voce sta sui 2,8kWh. In estate col clima acceso sta sui 2,3kWh.
Non uso il clima in modo esagerato, 18-19°C in inverno e 25-26°C in estate.
Ho la stessa auto, e come tutti sanno la temperatura influenza molto l’autonomia. Stesso dicasi per la velocità di crociera, ma siamo sempre su cose ovvie che chi guida un’auto elettrica deve sapere.
A spanne ti dico che la Megane attorno ai 5°C perde un 20% di autonomia rispetto ai 25°C. A -5°C perde il 30% circa.
Sempre a spanne ai 90km/h (e 25°C con clima acceso) consuma circa 16kWh/100km, ai 120km/h sei sui 23kWh/100km, ai 130km/h sei sui 28kWh/100km.
Dati che rilevo durante l’uso e non ipotetici.
Non si discostano tanto da quelli dichiarati da Renault qui https://www.renault.it/veicoli-elettrici-ibridi/megane-elettrica/simulatore-autonomia-ricarica.html
Se non ho calcolato male ci sono volute 7 soste (brevi) per percorrere il tratto dalla Sicilia a Milano, a occhio almeno 1400 km. Capisco la possibilità di andare in un’area di servizio, sgranchire le gambe e mangiare qualcosa ma su distanze così lunghe star fermi almeno 20 minuti ogni due orette (scarse, viste la velocità di 100/110 kmh) è snervante.
Anche se vi è la responsabilità del freddo, la batteria è troppo piccola e l’efficienza del veicolo migliorabile.
Anche le soste erano migliorabili, come ho scritto sotto.
Perché non ricaricare almeno al 90%?
Il viaggio è sicuramente lungo, le condizioni meteo con il freddo sono sfavorevoli, il percorso autostradale è anch’esso sfavorevole.
La batteria da 60 è di tutto rispetto.
Certo che fare 1500 km andata e 1500 ritorno ai 100/110 come si faceva con la 127 40 anni fa e con una via crucis di fermate per il rabbocco che non finisce piu’ non mi sembra il massimo…..
Tutto si puo’ fare, ma c’è da sperare che viaggi del genere capitino massimo un paio di volte all’anno……
Lo spero anche io per lui che sia un viaggio occasionale…
Per la via crucis ci si può lavorare, ottimizzando le ricariche, fermandosi tra il 5-15% e staccando tra il 65-75% si economizzano i tempi di ricarica sfruttando la curva di ricarica nella sua zona migliore.
Restano le soste ogni 200km in autostrada, non si scappa se si viaggia sui 120km/h.
Non ho controllato se ci fosse la possibilità di fare soste diverse, ma mi pare dal racconto che l’autore abbia fatto più ricariche partendo anche da oltre il 40% che non è proprio il massimo per guadagnare autonomia velocemente e fare un viaggio più veloce.
Sicuramente tra qualche anno con una rete strutturata in modo più capillare, soprattutto in autostrada, nessuno avrà ansia da autonomia residua: l’ansia arriva se non sei sicuro di poter caricare, quando si avrà la certezza di avere sempre colonnine in ogni stazione autostradale, allora anche l’ansia sparirà.
-Certo che fare 1500 km andata e 1500 ritorno ai 100/110 come si faceva con la 127 40 anni fa e con una via crucis di fermate per il rabbocco che non finisce piu’ non mi sembra il massimo…..-
Praticamente un Intercity…
“in partenza sul binario 13, ferma in tutte le stazioni, prima classe in coda al treno, servizio ristorazione alla carrozza quattro!”