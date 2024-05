Quanto perde la batteria di una Tesla Model 3 Long Range dell’aprile 2020 rispetto ai 75 kWh originali: Gabriele ci aggiorna a distanza di un anno. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Quanto perde la batteria: soliti valori ballerini estate-inverno, 67-70 kWh

“Vi vorrei aggiornare a distanza di circa un anno riguardo il degrado batteria della mia auto (una Model 3 2020 LR batteria 75KWh). Vi allego 3 screenshot della consueta applicazione ScanMyTesla:

ad ottobre 2023 la capacità segna un +0.1KWh rispetto a 5 mesi prima, ossia 70.7 KWh in autunno al check invernale del 26/01/2024 la stessa scende a 67.6 KWh, un calo del 4,4% in 3 mesi! nuova misurazione primaverile il 17/05/2024 ed il valore risale a 70.0KWh, quindi un effettivo -1% scarso dalla misurazione più alta “.

Morale della favola: mai vendere un’auto elettrica d’inverno…

“Ovviamente vi risparmio tutte le misure intermedie. Ma l’andamento è sempre variabile, anche se segue sicuramente la stagionalità. Non ho notato pattern che possano rispondere alla ricarica domestica in range (20-80%) o a piena carica AC o DC, avendo occasione di affrontare un pò tutti gli scenari. Da segnalare che la mia auto dorme fuori, sotto una tettoia, ma comunque esposta alle temperature ambientali. Forse mantenendola ad una temperatura ambiente nelle notti invernali il valore segnato dal BMS potrebbe abbassarsi meno? Rimane il monito: attenzione a vendere la vostra auto elettrica in inverno, potreste dover riconoscere un pesante degrado che non è reale… Un saluto“. Gabriele Baccaglini

Quanto perde la batteria: un doppio insegnamento

Risposta. Due considerazioni. La prima riguarda la tenuta della batteria Tesla: in 4 anni e quasi 80 mila km si può parlare di una batteria che conserva circa 69 kW sui 75 originali. Con un perdita che si può stimare nell’8%, ovvero circa 32,7 km sui 543 di partenza e un’autonomia che resta quindi sopra i 500 km. La seconda considerazione riguarda il monito di Gabriele e il consiglio di vendere l’auto elettrica con la bella stagione, quando la batteria dà miglior prova di sé… Un suggerimento di cui deve far conto non solo chi vende, ma anche (a parti invertite) chi compra, per non cascare dal pero quando arriva il freddo e l’autonomia cala…