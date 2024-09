Quanto perde la batteria della mia BMW i7: Paolo ha fatto un check dopo 77 mila km fatti n in soli 10 mesi, riscontrando il 96,5% di capacità residua. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Quando perde la batteria: il 3,5% dopo 77 mila km

“Sono un felice possessore di una BMW i7. In 10 mesi ho fatto 77 mila km. Ho fatto il test della batteria (foto qui a destra), con una perdita del 3%. Solo da un mese la ricarico al 90% a casa, prima ricaricavo sempre nella colonnine da 50 a 200kW. Faccio circa 95 mila km all’anno. Contattatemi per qualsiasi informazione“. Paolo Chemello

Risposta. Chi, come Paolo, fa quasi 100 mila km all’anno può essere un ottimo tester per capire il degrado delle batterie. La garanzia dei costruttori, come si sa, è legata un duplice parametro, il tempo e i km percorsi. Nel caso della i7, la BMW avvisa che “la batteria ad alto voltaggio è coperta da una garanzia di otto anni in combinazione con un chilometraggio fino a 160.000 km“. Traguardo, quest’ultimo, che il nostro lettore supererà già a fine 2025, uscendo così dalla garanzia. È un buon dato quello che ci trasmette Paolo? Un’indagine pubblicata nei giorni scorsi da Geotab verificando nel tempo 5 mila veicoli elettrici ha stimato nell’1,8% medio il degrado annuo delle batterie. Qui siamo al 3,5% in meno di un anno, ma il chilometraggio è assolutamente anomalo, superiore a quello che viene preso in esame in analisi statistiche come quelle di Geotab. Tutto sommato ci sembra un dato accettabile, visto che le ricariche sono avvenute per lo più in ricariche fast e super-fast. Vedremo su quali valori la i7 di Paolo si stabilizzerà in futuro, con un apporto prevalente di ricariche domestiche in AC.