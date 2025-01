Quanto mi è costato un anno in MG4: un altro lettore condivide il bilancio del suo 2024 in elettrico, con un conteggio preciso di consumi e spese. Già altri 5 lettori lo avevano fatto (a fondo articolo i link ai loro racconti). Se volete condividere anche il vostro di bilancio, scrivete a info@vaielettrico.it, con testo e foto.

Ho consumato 2.035 kWh, con una media di 16,8KWh per 100Km

“Sono Flavio e dall’inizio del 2024 ho voluto monitorare i costi di esercizio della mia MG4 Luxury. Premetto che io sono un utente ideale per un’auto elettrica in quanto posso caricare a casa e ho anche un impianto fotovoltaico da 6KW. Inoltre non ho alcuna difficoltà nel pianificare i viaggi lunghi e nella scelta del fornitore più conveniente per i rifornimenti fuori casa. Detto ciò passiamo ai dati che, ovviamente, sintetizzo. I Km percorsi sono stati 12.107, KWh consumati 2.035, di cui 696 KWh da fornitore energia casa, 758 KWh da abbonamenti. 581 KWh da fotovoltaico. Il consumo medio pesato 16,8kWh per 100Km. Il consumo massimo è stato di 21,8 kWh/100Km, a Gennaio. Il consumo minimo invece, di 14 kWh/100Km a Settembre“.

Quanto mi è costato? 600 euro per fare 12.107 km, provateci con il diesel…

“E questi sono i costi sostenuti per i rifornimenti: 160 euro dal fornitore energia casa

440 euro da abbonamenti e rifornimenti. In totale fa 600 euro per percorre 12.107 Km!! Il risparmio legato al fotovoltaico è stato di 133 euro. Quanto alla manutenzione, il costo del tagliando annuale è stato di 95 euro. Lascio ai lettori, inclusi quelli che con il loro diesel fanno 1.000Km con un pieno, di fare i confronti con le auto a motore termico. Se qualcuno lo riterrà utile posso anche condividere la tabella Excel con i numeri di dettaglio“. Flavio Balasini