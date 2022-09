Quanto incidono le auto elettriche nei consumi di energia? Lo chiede Vittorio, un lettore, dopo la proposta di cancellare i bonus per macchine e bici a batterie.

Quanto incidono le auto elettriche? Esistono dati precisi per stabilirlo?

“Ho letto la polemica innescata dal giornalista Alessandro Plateroti, con la bizzarra idea di cancellare gli incentivi per auto e biciclette elettriche. Evitando così di alimentare la vendita di oggetti energivori in un periodo in cui bisogna risparmiare sui consumi di corrente elettrica. In effetti si tratta di una proposta un po’ strana e condivido in gran parte la vostra risposta. Mi chiedo però: esistono dei dati precisi su quanto consumano in particolare le auto elettriche? Per le bici non vedo proprio il problema, visto che comunque devi pedalare per farle funzionare e hanno batterie veramente minime. Grazie per la risposta e per tutte le informazioni che date“. Vittorio Confalonieri.

Con un parco circolante così modesto…

Risposta. Non ci sono dati precisi sui consumi delle auto elettriche, ma il parco circolante italiano è talmente esiguo da far pensare che si tratti di dati marginali. Al 31 agosto in Italia circolavano 152 mila auto elettriche e 158 mila ibride plug-in (queste ultima hanno batterie minime). Conosciamo però i dati dai consumi in generale, pubblicati da Terna, che gestisce la rete di trasmissione nazionale. In agosto sono stati consumati 25,9 miliardi di kWh di energia elettrica, con un calo del 2,6% sullo stesso mese del 2021. Nei primi 8 mesi del 2022, la richiesta di energia elettrica in Italia è in crescita del 2% rispetto al 2021 (+1% il valore rettificato). Ma gli esperti attribuiscono questo aumento alla ripresa dei consumi delle industrie, nel post Covid, non certo alle ricariche elettriche. Nel dettaglio, agosto ha avuto lo stesso numero di giorni lavorativi (22) e una temperatura media superiore di circa 0,6° rispetto ad agosto 2021. La domanda elettrica, destagionalizzata e corretta dall’effetto temperatura, risulta così in calo del 3,6%. Morale della favola: se ci sarà da risparmiare, lo faremo tutti, anche con le nostre auto. Ma sparar solo su quelle significa solo fare demagogia.