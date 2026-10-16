Quanto ho risparmiato in un anno rispetto ai carburanti, benzina e diesel: Paolo ha fatto i conti con la sua Kia EV3. Conti che tornano, alla grande. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Quanto ho risparmiato con la EV3, facendo 6,5 km/kWh

ai vostri ultimi articoli (“Elettrico sempre più conveniente su benzina e diesel” + “Quanto costa fare 100km”). E condivido i conti tirati su dopo un anno con la Kia EV3 LR. Premetto che non sono stato lì a tenere conto del singolo kWh, tuttavia ritengo che i conti tornino. Ho percorso 11.660 km ed il consumo medio su 10.739 km è stato di 6,5 km/kWh. In modalità di guida Normal, ma ora sto usando la modalità Eco con un miglioramento dei consumi, vedremo fra un anno i nuovi conteggi. Ho usufruito delle colonnine pubbliche 10 volte. Ma solo una volta per reale necessità, visto che c’era stato un ritardo con l’installazione della wallbox ed altre due volte a titolo prudenziale. Ma nei restanti casi le ricariche le ho fatte per testare le modalità di vari operatori/App. Nello specifico ho ricaricato 4 volte con Electra (il mio preferito), 2 volte Enel X, 1 volta ciascuno da Electrip, Tesla, poi sulla A22 . Più una colonnina in albergo a Desenzano. Mi aggancio(“Elettrico sempre più conveniente su benzina e diesel” + “Quanto costa fare 100km”). E condivido i conti tirati su dopo un anno con laPremetto che non sono stato lì a tenere conto del singolo kWh, tuttavia ritengo che i conti tornino. Ho percorsoed il consumo medio suè stato di. In modalità di guida Normal, ma ora sto usando la modalità Eco con un miglioramento dei consumi, vedremo fra un anno i nuovi conteggi. Ho usufruito dellMa solo una volta per reale necessità, visto che c’era stato un ritardo con l’installazione della wallbox ed altre due volte a titolo prudenziale. Ma nei restanti casi le ricariche le ho fatte per testare le modalità di vari operatori/App. Nello specifico ho ricaricato 4 volte con(il mio preferito), 2 volte, 1 volta ciascuno dapoi sulla. Più una colonnina in albergo a Desenzano.

Ho speso 624€ per 11.600 km. A benzina o gasolio…

Per quanto riguarda il consumo complessivo (in kWh), stimo che sia stato di 1.793 kWh. Alle colonnine pubbliche ho ricaricato 208 kWh (circa) per un costo complessivo di 133 euro. Usufruendo di alcune promozioni o sconti che al distributore non ti fanno. A casa, quindi, ho ricaricato circa 1.585 kWh con un costo medio (tutto compreso) di 0,31 euro/kWh, per un totale di 491 euro. Riassumendo: ho percorso 11.660 km con una spesa in energia di 624 euro. Ho ipotizzato qui sopra i costi per un’auto termica. Li ho pubblicati sul Blog 15 giorni fa, ma ora i prezzi del gasolio sono aumentati. Io avevo un’ibrida con un consumo di oltre 25 km/Litro. per cui il mio risparmio è stato minore Ma ho preso la EV3 pensando all’ambiente prima che al portafoglio”. Paolo (Paoblog)

Risposta. Solo un grazie a Paolo e a tutti coloro che decidono di condividere i loro consuntivi. Veri, al di là di quel che dichiarano i costruttori.