Quanto ho consumato in 20 mila km con la WW ID.3

Quanto ho consumato in 20 mila km in ID.3: Ambrogio Comi, un lettore, fa un bilancio del primo anno con la Volkswagen. È la sua seconda auto elettrica: in precedenza aveva avuto una Citroen e-C4.

Quanto ho consumato: 13,9 KWh ogni 100 Km

“A metà settembre 2025 la mia ID.3 MY2025 con 59 KWh di batteria ha compiuto un anno. Ho percorso 20.717 Km, con un consumo medio di 13,9 KWh ogni 100 Km. Non ho un SOH della batteria, ma supponiamo che ci sia stato un degrado del 2%, come da statistica, la batteria dovrebbe essere ora di 57,8 KWh, dunque l’autonomia media dovrebbe essere ora di 57,8/13,9*100 = 416 Km a fronte dei 424 del ciclo WLTP calcolati con una vettura nuova con 59 Kwh di batteria. Ho percorso all’incirca il 65% su strade extraurbane, il 10% in citta, il 10% in montagna ed il 15% in autostrada. Ovviamente in ogni condizione atmosferica, visto che il periodo considerato è di un anno esatto.

Il consumo delle gomme? Minimo, se continuo così arrivo a 60-70 mila km

Le gomme estive presentano ancora un battistrada da 5 mm. sul posteriore e 6 mm. sull’anteriore. Mentre le invernali sono a 7 mm. Se continuo cosi con le estive arriverò a 60/70.000 Km, con le invernali forse il doppio. Ad inizio settembre ho fatto il mio viaggio più lungo con quest’ auto, 2.700 Km durante una vacanza in Salento. Con un consumo di 14,9 KWh ogni 100 Km alla media di 75 Km/h. La velocità di crociera era impostata a 120 Km/h in autostrada. Ma, per traffico e lavori in corso, la media tra un rifornimento ed un altro non ha mai superato i 100 Km/h. Con pezzi a 120 km/h e rallentamenti a 60/70 Km/h.

Autostrada A14 ben rifornita di ricariche: solo una volta…

In questo tratto sono partito col 91% di batteria e sono arrivato col 19% percorrendo 269 Km. Per cui, in proiezione l’autonomia è stata di 269/(91%-19%) = 370 Km La sosta dopo 269 Km e 2:47 h. è comunque auspicabile sempre per guidare in sicurezza e non stancarsi troppo. Aggiungo che l’Autostrada Adriatica A14 è ben rifornita di colonnine alle stazioni di servizio, d’altra parte basta guardarel’ottima mappa di Vaielettrico. Una sola volta ho trovato tutti gli stalli per EV occupati, quasi tutti da auto straniere. Ma è bastato attendere 5 minuti e se ne è liberato uno, D’altra parte erano le 13 del primo sabato di settembre sulla via del ritorno. Ed erano occupati anche tutti gli stalli della benzina“. Ambrogio Comi

