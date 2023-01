Quanto guadagna Tesla su ogni auto che vende? Ce lo dice il bilancio 2022: siamo su un margine lordo di 8.400 euro, molto più alto della media del settore.

Quanto guadagna Tesla? 8.400 dollari per macchina

Quando, il 13 gennaio, il marchio di Elon Musk ha tagliato in modo inatteso i listini delle sue auto anche in Italia, ci si è chiesti come potesse dare una sforbiciata del genere. Una risposta indiretta viene dai conti 2022, appena annunciati . Tesla ha più che raddoppiato i suoi profitti a 12,6 miliardi di dollari, consegnando 1,313 milioni di veicoli. Non tutti gli utili vengono dalle auto, che comunque restano la divisione di gran lunga più importante, contribuendo al risultato finale con poco meno di 11 miliardi di dollari di margine. Facile calcolare, dunque, che siamo su un guadagno di circa 8.400 mila dollari per veicolo venduto. Un dato che dà allo staff di Musk ampi margini di manovra nel pricing, abbassando (o alzando) i listini ogni volta che se ne ravvisa la necessità. Anche perché nel frattempo sono entrate a pieno regime due fabbriche, a Grunheide in Germania e nel Texas, che producono con costi sempre più competitivi.

Vendita e assistenza in gran parte on-line

Morale della favola: Tesla lascia che i competitor dicano da tempo che la festa sta per finire per il leader mondiale dell’auto elettrica. E annuncia un nuovo target di produzione a 1,8 milioni auto per il 2023. Con un fatturato che dovrebbe quindi sfondare i 100 miliardi di di dollari (nel 2022 sono stati 81,46 miliardi, di cui 71,46 dalla divisione auto). Partendo da un dato molto solido: il margine operativo nell’anno appena chiuso è salito al 16,8%, contro il 12,1% del 2021. Ovviamente va ricordato che parte della redditività di Tesla deriva dal non avere una capillare rete di vendita da remunerare. Con show-room solo nei grossi centri e gran parte dell’attività commerciale effettuato on-line. La stessa rete di assistenza è ridotta al minimo e anche qui molti interventi avvengono da remoto. Un’organizzazione che finora ha retto, anche se ci si chiede che cosa succederà quando le Tesla in circolazione saranno svariati milioni.

Quanto guadagna Tesla e che cosa aspettarsi ora (arriva la piccola?)

Ma Tesla non ha annunciato solo dati economici: nella relazione annuale annuncia anche che “la nostra piattaforma per veicoli di nuova generazione è in fase di sviluppo“. Non è chiaro di che cosa si tratti e se finalmente è entrata in una fase concreta la progettazione della “piccola Tesla” da 30 mila dollari. Delle dimensioni della Golf per capirci. Ne sapremo di più durante l’Investor Day del 1° marzo, quando Elon Musk delineerà i progetti per il futuro alla comunità finanziaria. Quel giorno il n.1 di Tesla rivelerà anche gli obiettivi di crescita, dopo un 2022 con +47% nella produzione e +40% nelle vendite. Un dato che conferma un’altra unicità di Tesla nel panorama automobilistico, ovvero la capacità di avere sempre veicoli praticamente in pronta consegna. Questo nonostante i problemi di approvvigionamento di materie prime che, invece, hanno colpito duro marche storiche come Volkswagen.