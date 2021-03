Quanto fanno in autostrada le elettriche più vendute? Le velocità più elevate, si sa, costituiscono il banco di prova più severo per l’autonomia. Vediamo…

Quanto fanno in autostrada / La Zoe oltre i 200 km

Chi acquista un’auto elettrica si preoccupa per prima cosa dell’autonomia. E il dato a cui si fa riferimento, di solito, è quello ufficiale di omologazione. È il cosiddetto WLTP, Worldwide Harmonized Light vehicles Test Procedure, un test che comprende 57% dei tragitti urbani, 25% dei tragitti periferici, 18% dei tragitti in autostrada. Quest’ultima componente, quindi, in percentuale pesa in modo marginale nella media finale e il dato WLTP rischia di dire poco a chi di autostrada ne deve fare parecchia.

Ci sono Case, come la Renault, che vengono incontro al cliente indicando con trasparenza che cosa succede quando si va veloci. Sul sito c’è un simulatore che ti dice quanto consumi, basta indicare temperatura esterna e velocità. Scopriamo così che la Zoe a 120 km/h riduce la sua autonomia dai 395 km WLTP a 214 km. Questo con una temperatura ottimale di 20°. Il che significa che d’inverno, quando la temperatura cala, è bene pianificare una tappa non oltre i 150-160 km di percorrenza. Questo tenendo conto che non è mai un bene portare la batteria vicina allo zero.

Quanto fanno in autostrada la 500 e la Tesla Model 3

E per la Nuova 500 elettrica, leader di mercato nel 2021? I dati ufficiali di omologazione parlano di 322 km di autonomia per le versioni con batterie da 42 kWh di capacità, con un consumo medio di quasi 7,2 km/kWh. Ma in autostrada? Guidando ai 120 non si superano i 190-200 km di autonomia, che possono scendere fino a 165-170 d’inverno con freddo intenso. Con la versione meno costosa (24 kWh di batteria), la percorrenza autostradale si riduce a non più di 130 km con temperatura ideale e a un centinaio con il termometro a zero.

Ma allora chi deve fare viaggi lunghi a che santo (elettrico) deve votarsi? Una buona opzione è sicuramente la Tesla Model 3, accreditata di poco più di 400 km reali in condizioni ideali e di 330 km con freddo molto intenso. Naturalmente parliamo della versione più costosa, la Long Range, con un bel pacco-batterie da 79 kWh, quasi il doppio di quello del Cinquino.

E i Suv? Vediamo VW ID.4, Tesla Model Y e Kona

E i Suv, così diffusi tra le auto elettriche? Per essere più efficienti, e consumare meno, ormai hanno forme più da crossover che da veri e propri Sport Utility. Un po’ più bassi e filanti, con linee curve, ma comunque con le “ruote alte” che tanto vanno di moda in tutto il mondo. Un esempio viene da una delle novità più attese di quest’anno, la Volkswagen ID.4, che ai 120 in autostrada arriva a 305 km, con il pacco-batterie da 77 kWh lordi. Una prova-consumi molto significativa della ID.4 l’ha fatta la testata americana Car and Driver. Che però ha sottolineato la superiorità della Tesla anche in questo tipo di veicolo: il Model Y è arrivata a 355 km con un pacco batterie leggermente meno capace, da 75 kWh. Un ottimo risultato nei vari test autostradali, poi, viene raggiunto anche dalla Hyundai Kona EV, nella versione da 64 kWh, che in autostrada ai 120 può arrivare a 350-360 km di autonomia. Km che diventano 270-280 con il freddo intenso.

— 400 km di sola autostrada con la nuova BMW iX3: quanto consuma? Guarda il video di Paolo Mariano —