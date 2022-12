Quanto fai con un kWh? Le 20 più vendute…

Quanto fai con un kWh? Per confrontare i consumi molti lettori, abituati a ragionare in km/litro, chiedono questo dato. Eccolo per le 20 EV più vendute.

Quanto fai con un kWh? Oltre 7 km per le più efficienti

I costruttori forniscono il dato dei kWh consumati per fare 100 km, secondo l’omologazione WLTP. E da qui si può trarre il dato dei km/kWh. È una cifra media che, lo ricordiamo, può risultare troppo ottimistica se la temperatura esterna è rigida e se si procede a velocità di autostrada. Il confronto è comunque significativo, perché ricavato per tutti i modelli alla stessa temperatura e alla stessa velocità. Per capire poi quanto si spende effettivamente, ognuno deve fare i calcoli sulla sua esperienza di ricarica. Con la possibilità di variazioni enormi, a casa e nelle colonnine pubbliche, a seconda del contratto stipulato a suo tempo. Ma veniamo ai dati sulle 20 auto più vendute in Italia nei primi 11 mesi del 2022. La 500e si conferma un’ottima auto anche per consumi: oltre 7 km con un kWh. Un numero che può essere anche migliore nell’utilizzo per cui la piccola Fiat è nata, ovvero la città. Molto bene anche la Dacia Spring e, in rapporto alle dimensioni e al peso, le due Tesla, Model 3 e Model Y. E benissimo un’auto che non ha avuto finora un successo commerciale degno delle attese come la Volkswagen ID.3, che arriva a 7,143 km con un kWh.

Bene 500e, Spring e ID.3, maluccio le piccole Renault

Il resto della top 20 è allineato sui 6 km con un kWh, con alcune note molto positive. Come la Hyundai Kona EV, che anche nella versione più pesante, quella con batteria da 64 kWh, supera i 6,8 km, ottimo risultato per un Suv. Le delusioni? Beh, non brillano le due citycar di Renault. La Zoe in particolare è l’unica sotto il range di 6 km con un kWh ed è una seconda delusione dopo il disastroso risultato nei crash-test sicurezza dello scorso dicembre. Deludente anche la Twingo, mentre fa decisamente meglio (grazie a un progetto ben più recente) la nuova Megane e-Tech: 6,451 km è un ottimo risultato per la categoria. E non può certo considerarsi positivo il dato di un altro pioniere dell’elettrico come la Nissan, che con la Leaf (modello in passato di grande successo) si ferma a 6,209 km. Tutte le Case stanno comunque lavorando per avere basi tecniche e aerodinamiche sempre più performanti in termini di consumi. I risultati si cominciano a vedere, con autonomia che in molti casi superano ormai i 400 km. Ma c’è ancora tanta strada da fare.