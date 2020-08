Quanto fa la Zoe in autostrada (ma andando ai 110)

Quanto fa la Zoe in autostrada? La Renault è l’elettrica più venduta in Europa, ma molti esitano a comprarla temendo scarsa autonomia nei viaggi lunghi.

Quanto fa la Zoe in autostrada: un test su 259 km

Premessa: il piccolo test che abbiamo fatto non ha la pretesa di essere scientifico. Si tratta di una rilevazione empirica, che chiunque può fare semplicemente registrando quanta strada si fa partendo da un certo livello di carica della batteria. Oltretutto la nostra prova si è svolta nelle condizioni migliori per un’auto elettrica, con un temperatura esterna attorno ai 30 gradi. Con il freddo l’autonomia si riduce: la stessa Renault sul suo sito parla di una percorrenza complessiva che da 396 km a 25 gradi si riduce a 356 km a zero gradi. Un calo che alcuni test indipendenti ritengono ancora più marcato (vedi questa prova della testata francese L’Argus).

Il nostro viaggio autostradale si è svolto da Romagnano a Modena, al rientro di una vacanza sui monti piemontesi della Val Sesia. Una zona ai piedi del Monte Rosa ben servita anche per quel che riguarda le ricariche, tutte Enel X: tre stazioni AC a Varallo Sesia, due ad Alagna, una Romagnano... Ultima precisazione: l’auto su cui abbiamo viaggiato è una Renault Zoe Intens R 135, con batteria da 52 kWh.

—– Leggi anche / Quanto consumano le Tesla in autostrada ai 130

Consumati 42 kWh in 259 km: media di 6,1 km/kWh

Il viaggio si è svolto con tre persone e l’auto stracarica di bagagli. Non volevamo fare tappe intermedie: nel tratto autostradale da percorrere c’è una sola stazione di ricarica, nell’area di servizio di Rho. Col rischio di trovarla occupata e di dover uscire dall’autostrada. E così abbiamo impostato una velocità massima di circa 110 km/h, sapendo che i consumi sono nettamente inferiori rispetto ai 130 km/h da limite massimo.

Avevamo fatto “il pieno” a Varallo, via d’Adda, e all’ingresso in autostrada a Romagnano il cruscotto segnalava un’autonomia di 364 km, con la batteria al 92%. Radio e condizionatori accesi. All’arrivo a Modena la batteria era scesa al 19%, con un’autonomia residua di 73 km, secondo il computer di bordo. Percorsi 259 km con circa 42 kWh, con una media di poco superiore ai 6,1 km per ogni kWh consumato. Spesa per ogni kWh (vedi fattura sopra): 40 centesimi, Iva compresa