Quanto emette un’elettrica: Polestar si mette a nudo

“Siamo tutti sulla stessa barca, non facciamo i furbi”

Vogliamo che l’intera industria auto sia più trasparente e condivida i metodi per valutare e segnalare l’impronta di carbonio delle auto. Ciò consentirà ai consumatori di fare scelte veramente informate. Ecco perché, oltre a pubblicare il Polestar 2 Life Cycle Assessment (clicca qui), forniamo anche la metodologia utilizzata. Una maggiore trasparenza, in tutto il settore, è nell’interesse di tutti: consumatori, produttori e, non meno importante, l’ambiente. Lavoriamo sodo per garantire che i minerali utilizzati nelle batterie vengano estratti in modo responsabile. Rispettando i diritti umani e creando un inquinamento minimo. Con il software dei nostri partner strategici, Circulor, possiamo monitorare il cobalto nell’intera catena di fornitura. La provenienza e i metodi con cui viene estratto, elaborato e trasportato possono essere regolati. Grazie a questa innovativa tracciabilità, siamo certi che viene dalle miniere e dagli impianti di riciclaggio che vogliamo.

Di che cosa è fatta un’auto elettrica (la Polestar 2)…

…e di che cosa invece u’auto tradizionale (la Volvo XC40)