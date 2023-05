Quanto è indietro l’Italia nel passare all’elettrico lo certifica l’Indice 2023 di Leaseplan: retrocediamo dal 14° al 16° posto tra i 22 Paesi europei considerati.

Quanto è indietro l’Italia: passiamo dal 14° al 16° posto

L’Europa (ma non l’Italia) è più pronta che mai per la transizione all’elettrico, con miglioramenti significativi in tutto il continente. È la conclusione principale dell’Indice di preparazione ai veicoli elettrici 2023 di LeasePlan. L’Indice si basa su tre fattori: maturità del mercato, maturità dell’infrastruttura di ricarica e costo totale di proprietà (TCO) delle auto a batteria. Contrariamente a quel che molti pensano, non sono le colonnine a mancare da noi: Leaseplan certifica che la rete migliora rapidamente. Dove andiamo molto male è nella maturità del mercato verso l’elettrico e soprattutto nel Total Cost of ownership, il costo complessivo di acquisto e mantenimento. Anche per tariffe di ricarica decisamente più care. “Ora è essenziale che anche l’Italia si allinei a questo trend“, commenta Alberto Viano, n.1 di Leaseplan, “Mantenendo alta la pressione su governo e amministrazioni locali, affinché garantiscano una solida infrastruttura di ricarica per tenersi al passo con la domanda“.

Da noi costa troppo acquistarla e mantenerla

I risultati principali dell’Indice 2023 sono quattro: 1) La preparazione ai veicoli elettrici complessiva aumenta del 12% (72 punti) nell’insieme dei paesi oggetto del sondaggio. Evidenziando un miglioramento generale nella maturità per gli EV in tutta Europa. 2) La maturità del mercato è aumentata del 19% (42 punti) e ciò riflette il miglioramento complessivo della penetrazione degli EV nei paesi europei. 3) L’infrastruttura di ricarica è considerevolmente migliorata, + 43% (45 punti) in tutta Europa. Sarà essenziale che i governi locali, nazionali ed europei investano nella ricarica, per garantire che la disponibilità resti al passo con la crescente domanda. 4) I veicoli elettrici continuino a essere più convenienti rispetto alle alternative con motore a combustione interna nella maggior parte dei paesi. Ma la convenienza del TCO è leggermente diminuita -6%, 14 punti. Principalmente per la crescita dei prezzi dell’energia nel 2022.