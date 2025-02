Quanto è difficile vendere una Smart elettrica usata

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Quanto è difficile vendere una Smart EQ usata: Bruno ci racconta i vani tentativi fatti su più canali, senza successo, neppure in caso di permuta. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Quanto è difficile vendere… / Non me la ritirano neanche in permuta, possibile?

“Vi scrivo per condividere la mia esperienza relativa al tentativo di vendita della mia Smart EQ con soli 6.600 km della fine del 2021. A metà gennaio ho pubblicato un annuncio sul vostro sito e non ho ricevuto alcun riscontro; forse ho chiesto troppo? Mi sono basato su una valutazione suggeritemi dal concessionario, abbassandola un po’.

Il concessionario che mi ha venduto la vettura mi ha detto che per almeno tre mesi non si poteva ‘ragionare’ su un acquisto da parte loro. Ho contattato un commerciante che ‘compra auto’: mi ha detto che non c’è richiesta per questo modello. Due concessionari segnalatimi da loro amici: il primo non mi ha risposto, il secondo mi ha offerto un ritiro ‘in conto vendita’. Il concessionario da cui ho acquistato la mia Lexus ibrida mi ha detto: dopo ‘3 o 4 bagni di sangue’ non ritiriamo usato elettrico, neanche in permuta’. Risultato: la vettura resta a me non venduta! Ognuno potrà trarre le proprie conclusioni da questa mia esperienza, forse sfortunata. Grazie per l’attenzione“. Bruno Agostini

Il problema c’è e sembra che solo Tesla se ne stia occupando

Risposta. L’esperienza di Bruno interroga tutti coloro che possiedono o si occupano di auto elettriche. Un vero mercato del nuovo non può esistere senza un adeguato mercato dell’usato e dalle esperienze dei lettori emerge che ancora non ci siamo. I concessionari sono diffidenti, anche perché molti di loro vedono le auto a batterie come il fumo negli occhi. E molti privati ancora diffidano di qualcosa che conoscono poco. Qualche segnale di timido ottimismo è arrivato dall’indagine svolta da Quattroruote Professional con Motus-e. Fugando timori persistenti, come il rapido degrado delle batterie. Ma bisogna che siano le grandi Case auto a prendere in mano la situazione, se davvero vogliono che il business dell’elettrico (in generale) assuma più consistenza. In fin dei conti Tesla lo fa, con un’ampia scelta di vetture usate sul sito ufficiale, a prezzi tutt’altro che risibili. Un modo anche per indirizzare e tener d’occhio le quotazioni.