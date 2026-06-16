





Quanto è avanti Tesla: guardate i dati del Cybercab, segni di una straordinaria efficienza, ci scrive un fedele lettore come Guido Baccarini. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Quanto è avanti Tesla: “Un’autonomia mostruosa…”

“V i segnalo a questa pagina a questa pagina i dati di pre-omologazione del Cybercab Tesla, dai quali si ricavano tante interessanti informazioni. La prima è che ha una batteria da 48kWh, 163kW di potenza motore e una mostruosa autonomia equivalente a 670km EPA (che sarebbero probabilmente 710/730 km WLTP). Questo nonostante sia tutt’altro che leggero (1.690kg come “Gross Weight”). Gli oltre 700 km WLTP con 48kWh di batteria lo rendono il veicolo più efficiente mai costruito (superando ampiamente la Lucid e addirittura migliore di Aptera!). Viene dato con autonomia di 375miglia /603km nel tipo di percorso “Highway”, autostrada. Se solo usassero la base del Cybercab per fare una Model 2 segmento B o C...”. Guido Baccarini i segnalo a questa paginai dati di pre-omologazione del, dai quali si ricavano tante interessanti informazioni. La prima è che ha una batteria dadi potenza motore e una mostruosa autonomia equivalente a(che sarebbero probabilmente). Questo nonostante sia tutt’altro che leggerocome “Gross Weight”). Gli oltre 700 km WLTP con 48kWh di batteria lo rendon(superando ampiamentee addirittura migliore). Viene dato con autonomia di 375miglia /nel tipo di percorso “Highway”, autostrada. Se solo usassero la base del Cybercab per faresegmento B o C...”.

Speriamo di non perdere questa spinta innovativa