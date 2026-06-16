Quanto è avanti Tesla: guardate i dati del Cybercab, segni di una straordinaria efficienza, ci scrive un fedele lettore come Guido Baccarini. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it
Quanto è avanti Tesla: “Un’autonomia mostruosa…”
“Vi segnalo a questa pagina a questa pagina i dati di pre-omologazione del Cybercab Tesla, dai quali si ricavano tante interessanti informazioni. La prima è che ha una batteria da 48kWh, 163kW di potenza motore e una mostruosa autonomia equivalente a 670km EPA (che sarebbero probabilmente 710/730 km WLTP). Questo nonostante sia tutt’altro che leggero (1.690kg come “Gross Weight”). Gli oltre 700 km WLTP con 48kWh di batteria lo rendono il veicolo più efficiente mai costruito (superando ampiamente la Lucid e addirittura migliore di Aptera!). Viene dato con autonomia di 375miglia /603km nel tipo di percorso “Highway”, autostrada. Se solo usassero la base del Cybercab per fare una Model 2 segmento B o C...”. Guido Baccarini
Speriamo di non perdere questa spinta innovativa
Risposta. Già, quante ne avrebbero vendute di Model 2 se Elon Musk non avesse cancellato il progetto per buttarsi anima e corpo sull’intelligenza artificiale? Ogni tanto il progetto sembra rispuntare, ma ormai nessuno ci crede più di tanto. E la segnalazione di un amico di vecchia data come Guido Baccarini ci induce a una riflessione sul ruolo di Tesla. A noi non interessa se questo marchio vende tanto o poco. Quel che non vorremmo è che il mondo dell’auto elettrica perdesse l’incredibile spinta innovativa che la marca americana ha sempre saputo dare. Certo, il Cybercab è un rpodotto molto particolare. Ma pur non essendo recentissimi, anche Model 3 e Model Y conservano un’efficienza straordinaria rispetto alla concorrenza. Con prezzi da tempo più competitivi per l’elettrico rispetto alla concorrenza delle auto a benzina o gasolio della stessa categoria. Non era mai accaduto prima.