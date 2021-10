Quanto è avanti Tesla? Forse basta un grafico…

Quanto è avanti Tesla nell’auto elettrica rispetto alla concorrenza? Forse basta un grafico per farsene un’idea. L’ha realizzato Matt Joyce, un analista americano.

Quanto è avanti Tesla? Parecchio in core efficiency…

Matt ha condiviso su Twitter il risultato di una semplice analisi, dedicata alla Core Efficiency (si potrebbe tradurre efficienza di base) dei marchi che producono EV. Un grafico accompagnato da poche parole: “La concorrenza sta arrivando. La prima ragione di scommettere su Tesla? Core efficiency. I margini portano Tesla a essere di gran lunga l’azienda EV di maggior valore. Come ci riesci, Elon Musk?“. Il grafico, come si diceva, è piuttosto semplice. Da un lato c’è il peso del veicolo, espresso in libbre (1 libbra uguale 0.453592 kg.). Dall’altro il rapporto tra l’autonomia omologata dall’EPA americana per i vari modelli e la capacità in kWh delle batterie di ognuno. Le due Tesla più vendute, Model 3 (in versione Standard Range e Long Range) e Model Y sono nella parte altissima del grafico. Ma anche Model S e Model X, nonostante siano due “ammiraglie”, si piazzano piuttosto bene.

Pensavano facesse solo auto per ricchi capricciosi…

Il fatto è che Tesla troppo a lungo è stata sottovalutata dalla concorrenza. I marchi storici hanno creduto che l’auto elettrica fosse un capriccio per ricchi annoiati e non hanno investito. Musk l’ha fatto, spendendo in R&D quote importanti del fatturato, anche quando l’azienda perdeva molti soldi. E i risultati si vedono, come riconosciuto dal n.1 del Gruppo Volkswagen, Herbert Diess, che addirittura invita Elon alle sue Convention. E gli ha strappato un invito per visitare la Gigafactory tedesca di Tesla. Già, perché il segreto del successo non sta solo in una messa a punto straordinariamente avanzata delle batterie. Sta anche in una sorprendente messa a punto del processo produttivo, con tecniche che riducono al minimo i passaggi in catena. È quella che specialisti, come Sandy Munro, chiamano “mega-casting“. Munro ha appena visitato la Gigafactory tedesca (video sopra) e ha notato altri passi in avanti, che consentono di produrre un’auto in 10 ore, molto meno della concorrenza. Come ci riesci, Elon?