Quanto è attendibile La Voce? È nero il futuro dell’elettrico?

Quanto è attendibile La Voce.info nel suo dipingere un quadro a tinte fosche per il futuro dell’elettrico? Francesco ci scrive esponendo i suoi dubbi. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Quanto è attendibile La Voce.info? Davvero è meglio puntare sui biocarburanti?

“Vi seguo con molto interesse da qualche mese e seguo il dibattito sull’auto elettrica attraverso varie fonti di informazione.Sappiamo che l’ignoranza e la disinformazione su questo tema sono molto diffuse. Sono, però, rimasto colpito in modo negativo da un articolo del giornale economico Lavoce.info. Sono rimasto colpito perché il giornale è curato da studiosi ed economisti di tutto rispetto. Riporto il link dell’articolo che forse merita una risposta da un’auterevole fonte di informazione come la vostra. Sono rimasto colpito dall’ affermazione che il consumatore ha ad oggi un’ampia scelta di veicoli elettrici, quando mancano auto nel settore B ed A. Soprattutto si ignora l’evoluzione della tecnologia delle batterie che in un prossimo futuro migliorerà peso, consumi e soprattutto l’economicità delle batterie. I Cinesi in realtà ci sono già riusciti. Lo stesso articolo non trova di meglio che proporre i carburanti bio come se questi fossero disponibili a buon mercato e si ottenessero senza produrre CO2“. Francesco Micozzi

Quel che l’articolo non dice…

Risposta . Giusto quel che dice il lettore: Lavoce.info è un portale di grande interesse, animato da economisti di indubbio valore. E apprezziamo anche che sia stato specificato che l’autore dell’articolo, Antonio Sileo, è Direttore del programma di ricerca Sustainable Mobility della Fondazione Eni Enrico Mattei. Diciamo che il clima che si respira in Eni non è esattamente di grande tifo per l’auto elettrica. L’articolo contiene comunque molte osservazioni interessanti, ma manca di dire alcun cose fondamentali per spiegare il calo vendita di auto elettriche in Europa. Come la cancellazione degli incentivi in Germania e, salvo il fuoco di paglia di giugno in Italia. E, in parte, anche in Francia, dove si sono esauriti i fondi del cosiddetto leasing sociale. C’è poi un altro aspetto da non sottovalutare: contrariamente. a quanto scrive Sileo, l’offerta di citycar elettriche è ancora insufficiente, mentre abbondano i Suv e le auto sportive. Ora finalmente le piccole stanno arrivando, a prezzi più competitivi: Citroen C3, Renault 5, Hyundai Inster, Leapmotor T03, Grande Panda...Siamo pronti a scommettere che con questi modelli, e magari nuovi incentivi, tra un anno il bilancio non sarà così disastroso.