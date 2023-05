Quanto dura la batteria di un’ibrida plug-in? Se lo chiede Nazareno, un lettore che sta valutano l’acquisto di una Toyota Prius col doppio motore e ricaricabile.

Quanto dura la batteria? Dopo l’ibrido penso di prendere una Prius plug-in…

“Sono un felicissimo possessore di una Toyota Auris Hybrid, con cui ho percorso senza alcuna manutenzione straordinaria, 245.000 km in 8 anni. Per varie ragioni, considerato anche il buon valore residuale, sto valutando di venderla, anche se con dispiacere. Come futuro acquisto, sto valutando invece una Toyota Prius plug-in della seconda generazione (2017-2023), da concessionaria ufficiale Toyota. Mi chiedo però quale può essere l’aspettativa di “vita” della batteria agli ioni di litio, che proprio per le sue dimensioni e prestazioni, di certo non costa poco a ricambio. Grazie“. Nazareno

Sono garantite 5 anni o 100 mila km: meglio chiedere un check

Risposta. Si parla molto del degrado nel tempo delle batterie delle elettriche, meno di quelle delle ibride plug-in. Il motivo è ovvio: essendoci il doppio motore, c’è pur sempre un propulsore termico a far marciare l’auto. Ma è giusto che, se devi acquistare una plug-in usata (come ci sembra sia il caso di Nazareno), devi preoccuparti dell’autonomia residua percorribile in elettrico. Sul sito ufficiale la Toyota spiega che “le batterie dei modelli Plug-in Hybrid sono progettate per avere una durata pari a tutto il ciclo di vita dell’auto. La loro affidabilità è tale che sono garantite per almeno 5 anni o 100.000 km (a seconda di quale delle due condizioni si verifica prima). Ma effettuando l’Hybrid Health Check annuale, la copertura della batteria arriva fino a 10 anni“. Non è spiegato però quale sia il livello di percentuale minima residua che viene garantito. Il consiglio, prima di acquistare, è di chiedere un check della batteria di trazione: il dato che se ne ricava è un riferimento importante anche per stabilire il prezzo dell’usato.

